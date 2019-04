Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 178 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28 Millionen Festnetz- und 20 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2018 hat die Deutsche Telekom mit weltweit rund 216.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 75,7 Milliarden Euro erwirtschaftet - rund 66 Prozent davon außerhalb Deutschlands. (29.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Telekom-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.Die 5G-Auktion laufe auch Ende April nach wie vor auf Hochtouren. Nach 252 Runden der Versteigerung würden sich die Gebote der vier Telekomkonzerne auf knapp 5,6 Milliarden Euro belaufen. Neben den Platzhirschen Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica sei auch der Neueinsteiger Drillisch weiter im Rennen. Doch die Telekom mache mehr und mehr ernst.41 Frequenzblöcke stünden bei der Auktion zum neuen Mobilfunkstandard zur Versteigerung. Die Telekom sei derzeit bei 13 Frequenzen der Höchstbietende. Mit 1,85 Milliarden Euro würde der DAX-Konzern auch deutlich am meisten Geld zahlen. Auf Platz 2 folge Vodafone mit elf Frequenzen für 1,50 Milliarden Euro.Das überrasche nicht, denn im Gegensatz zu den beiden Rivalen hätten Telekom und Vodafone alleine aufgrund ihrer Größe die stärkste Bilanz und könnten die Milliardenzahlungen am besten verkraften.Für Drillisch und Telefónica könnten die Milliardenkosten dagegen zum Problem werden. Drillisch müsse ein eigenes Netz aufbauen, habe weniger Geld zur Verfügung und müsse erst beweisen, dass der Wandel des Geschäftsmodells hin zum Anbieter mit eigenem Netz umsetzbar sei. Telefónica Deutschland habe ohnehin mit Verlusten, einer schwachen Bilanz und den Verpflichtungen gegenüber der spanischen Mutter Telefónica zu kämpfen.Die Telekom-Aktie pendle weiter seitwärts um die 15-Euro-Marke.Neueinsteiger sollten abwarten, wie die 5G-Auktion ausgeht, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Zudem stehe die Fusion der Tochter T-Mobile US weiter auf der Kippe. Wer an Bord sei, könne bei der Dividendenperle dabeibleiben. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Telekom.