Kursziel

Deutsche Telekom-Aktie

(EUR) Rating

Deutsche Telekom-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 20,00 Buy Jefferies & Company Ulrich Rathe 25.05.2021 24,00 Buy Kepler Cheuvreux Matthijs Van Leijenhorst 25.05.2021 25,00 Buy Deutsche Bank Robert Grindle 24.05.2021 24,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Andrew Lee 24.05.2021 24,00 Buy UBS AG Polo Tang 24.05.2021 23,00 Overweight Morgan Stanley Emmet Kelly 21.05.2021 23,00 Overweight Barclays Capital Simon Coles 20.05.2021 22,00 Buy Berenberg Bank Usman Ghazi 20.05.2021 25,00 Overweight J.P. Morgan Akhil Dattani 20.05.2021 18,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 14.05.2021 20,00 Outperform Credit Suisse Jakob Bluestone 13.05.2021 20,50 Kaufen DZ BANK Karsten Oblinger 12.05.2021 19,00 Kaufen NORD/LB Wolfgang Donie 12.05.2021 - Kaufen Raiffeisen Bank International Bernd Maurer 12.05.2021

Börsenplätze Deutsche Telekom-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,222 EUR -0,25% (25.05.2021, 16:38)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Telekom-Aktie:

17,194 EUR +0,14% (25.05.2021, 16:23)



ISIN Deutsche Telekom-Aktie:

DE0005557508



WKN Deutsche Telekom-Aktie:

555750



Ticker-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTE



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Telekom-Aktie:

DTEGF



Kurzprofil Deutsche Telekom AG:



Die Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) gehört mit rund 242 Millionen Mobilfunk-Kunden, 27 Millionen Festnetz- und 22 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit.



Die Deutsche Telekom bietet Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobilfunk, Internet und Internet-TV für Privatkunden sowie Lösungen der Informations- und Kommunikationstechnik für Groß- und Geschäftskunden.



Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländern vertreten. Im Geschäftsjahr 2020 hat das Unternehmen mit weltweit rund 226.300 Mitarbeitern einen Umsatz von 101 Milliarden Euro erwirtschaftet. (25.05.2021/ac/a/d)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Telekommunikationsunternehmens Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Deutsche Telekom AG hat am 12. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2021 bekannt gegeben. Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 12. Mai habe die Deutsche Telekom nach einem guten Start in das Jahr ihre Prognose für 2021 leicht hochgeschraubt. Außerhalb des wichtigsten Marktes USA solle das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA AL) bei rund 14,4 Milliarden Euro liegen. Beim freien Mittelzufluss (FCF AL) sollten es nun rund 3,6 Milliarden Euro sein. Das seien jeweils 100 Millionen Euro mehr als bislang. Auch konzernweit sollten operatives Ergebnis und der Mittelzufluss leicht über den bisherigen Zielen liegen.In den ersten drei Monaten des Jahres habe die Deutsche Telekom unterdessen ihren Umsatz um knapp ein Drittel auf 26,4 Milliarden Euro erhöhen können. Aus eigener Kraft - also ohne die Übernahme von Sprint in den USA und Währungseffekte - sei der Konzern im ersten Quartal um 7,1 Prozent gewachsen, habe es geheißen. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA AL) sei um 41,3 Prozent auf 9,2 Milliarden Euro gestiegen. Der bereinigte Überschuss habe bei 1,2 Milliarden Euro und damit gut 6,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen. Dies lag unter anderem an höheren Abschreibungen und Zinsaufwendungen, so die dpa-AFX ergänzend.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Deutsche Telekom-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Deutschen Bank, die die Einstufung für das Papier auf "buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen hat. Der zweite Tag der Kapitalmarktveranstaltung der Bonner habe einen leidenschaftlichen Tenor gehabt, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am 24. Mai vorliegenden Studie.Bei Independent Research wird der Deutsche Telekom-Titel mit dem Votum "kaufen" und das Kursziel bei 18 Euro belassen. Der Konzernumsatz sei in Q1/2021 infolge der Fusion von T-Mobile US mit Sprint zum 01.04.2020 etwas stärker als erwartet um 32,3% (organisch: +7,1%) y/y geklettert. Auch das bereinigte Konzern-EBITDA AL habe sich ebenfalls fusionsbedingt deutlich und stärker als erwartet um 41,3% (organisch: +8,3% y/y) auf 9,25 (Vj.: 6,54; Analystenschätzung: 8,56; Marktkonsens: 8,85) Mrd. Euro erhöht. Der Nettogewinn (berichtet und bereinigt) habe ebenfalls über den Erwartungen gelegen (Ausnahme: bereinigter Nettogewinn unter dem Marktkonsens). Die Deutsche Telekom habe die Zielsetzung für das bereinigte EBITDA AL in 2021 marginal erhöht. Die restlichen Zielsetzungen seien aber bestätigt worden.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, habe in einer Aktienanalyse vom 14. Mai seine EPS-Prognosen beibehalten (2021e: 0,93 Euro (berichtet) bzw. 1,08 Euro (bereinigt); 2022e: 1,16 Euro (berichtet) bzw. 1,25 Euro (bereinigt)). Das Geschäftsmodell der Deutsche Telekom sei seines Erachtens vergleichsweise krisenresistent bzw. in Teilen könne der Konzern seines Erachtens sogar von der derzeit verstärkten Digitalisierung profitieren. Die hohe Verschuldung der Deutschen Telekom sowie der hohe Firmenwert würden in der aktuellen Krise allerdings nach Meinung des Analysten auch ein signifikantes Risiko darstellen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Deutsche Telekom-Aktie auf einen Blick: