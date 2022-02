Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (23.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutschen Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) unter die Lupe.Die Deutsche Rohstoff AG würde von den infolge des Ukraine-Konflikts weiter steigenden Gas- und Ölpreisen profitieren. Das Unternehmen habe seine Kapazitäten nicht im Osten, sondern in Amerika und das sei sicherlich ein Vorteil. Das aktuelle Marktumfeld für die Deutsche Rohstoff AG sei gut. Charttechnisch sei die Lage ebenfalls in Ordnung. Die Deutsche Rohstoff-Aktie bleibe mit einem KGV von deutlich unter 10 weiterhin interessant, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: