Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

16,76 EUR -1,41% (20.11.2018, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

16,52 EUR -3,50% (20.11.2018, 11:07)



ISIN Deutsche Rohstoff-Aktie:

DE000A0XYG76



WKN Deutsche Rohstoff-Aktie:

A0XYG7



Ticker-Symbol Deutsche Rohstoff-Aktie:

DRO



Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de (20.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) von "hinzufügen" auf "kaufen" herauf, aber senkt das Kursziel von EUR 24,70 auf EUR 24,00.Der Umsatz der Deutsche Rohstoff AG sei in neun Monaten um 124,1% auf EUR 88,4 Mio. gestiegen(9M/17A: EUR 39,5 Mio.). Die Öl- und Gasproduktion habe sich auf 2,72 Mio. Barrel Öläquivalent verdoppelt (9M/17A: 1,35 Mio. BOE). Der Umsatz habe das Volumen aufgrund eines Anstiegs des durchschnittlichen Ölpreises (WTI) um 36% auf USD 66,9 übertroffen (9M/17A: USD 49,3), der nur teilweise durch eine Abschwächung des durchschnittlichen USD/EUR-Wechselkurses auf 0,85 kompensiert worden sei (9M/17A: USD 0,90). Die starke Produktion bei Elster habe zu einem Rückgang der Abschreibungen pro BOE des Projekts von USD 22,00 auf USD 19,50 geführt, was zu einer Erhöhung der geschätzten endgültigen Ölgewinnung um über 10% geführt habe. Inzwischen scheinen sich die Aussichten bei Cub Creek zu stabilisieren, und die Installation von Gasaufzügen lässt eine Umkehrung der jüngsten Erhöhung der Abschreibung pro in diesem Projekt erzeugter BOE erwarten, so Simon Scholes, Analyst von First Berlin.Im 9M/18-Bericht habe die Deutsche Rohstoff die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2018 auf EUR 100 bis 110 Mio. (zuvor EUR 90 bis 100 Mio.) und die Prognose für das EBITDA auf rund EUR 90 Mio. (zuvor EUR 85 bis 90 Mio.) angehoben. Der Analyst sehe jetzt den fairen Wert der Deutsche Rohstoff-Aktie bei EUR 24,00 (vorher EUR 24,70), wobei der jüngste Rückgang der kurzfristigen Öl-Future-Preise die gestiegenen Prognosen für das Management für das Geschäftsjahr 2018 übertreffe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: