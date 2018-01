Xetra-Aktienkurs Deutsche Rohstoff-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Rohstoff AG:



Die im Entry Standard notierte Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) baut einen neuen Rohstoffproduzenten auf. Schwerpunkte sind Öl & Gas und so genannte Hightech-Metalle wie Wolfram, Zinn und Seltene Erden. Alle Projekte befinden sich in politisch stabilen Ländern mit hohen Umweltstandards. Das Geschäftsmodell gründet auf der (Wieder-) Erschließung von Vorkommen, die bereits in der Vergangenheit gut erkundet worden sind. Weitere Informationen zur Deutsche Rohstoff unter www.rohstoff.de. (11.01.2018/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Rohstoff-Aktienanalyse von Aktienanalyst Simon Scholes von First Berlin:Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76, WKN: A0XYG7, Ticker-Symbol: DRO) von "add" auf "buy" herauf und erhöht das Kursziel.Deutsche Rohstoff werde von der Senkung des US-Unternehmenssteuersatzes von 35% auf 21% profitieren. Dieser Schritt werde das künftige Nettoeinkommen der drei US-amerikanischen Öl- und Gasunternehmen der Deutschen Rohstoff, Cub Creek Energy (CCE), Elster Oil & Gas (EOG) und Salt Creek Oil and Gas (Salt Creek), erhöhen. Darüber hinaus habe sich die Ölpreis-Futures-Kurve seit dem Report vom 22. November zwischen USD 1,50 und USD 3,00 nach oben verschoben, wobei die kurzfristigen Preise am stärksten gestiegen seien.Schließlich sei der Anteil der Deutschen Rohstoff an CCE - der wertvollsten ihrer Öl- und Gas-Holdings in den USA gestiegen - von 80% auf 88,5%, nachdem Robert Gardner, der CEO des Unternehmens, jenes verlassen und sich anderen Aufgaben gewidmet habe. Das Management-Team von CCE bestehe nun aus Dan Berberick (Vice President of Exploration), der 2014 in das Unternehmen eingetreten sei, und Scott B. Baily (Vice President - Land and Business Development), der seit 2013 bei der Deutschen Rohstoff tätig sei.Simon Scholes, Aktienanalyst von First Berlin, stuft die Deutsche Rohstoff-Aktie von "hinzufügen" auf "kaufen" hoch. (Analyse vom 11.01.2018)Börsenplätze Deutsche Rohstoff-Aktie: