Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) weiterhin zu kaufen.Der Bericht für das Q1/2021 (1.911 Mio. Euro) habe das vorläufige EBIT (rund 1.900 Mio. Euro) von Anfang April bestätigt. Es sei das stärkste Startquartal der Unternehmensgeschichte gewesen. Die Deutsche Post habe die erst Anfang April erhöhte 2021er Guidance für das EBIT (>6,7 (bisher: deutlich über 5,6) Mrd. Euro) und den freien Cashflow (>3,0 (bisher: über 2,3) Mrd. Euro) nochmals erhöht. Zudem seien nun der EBIT-Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 (>7 (bisher: >6) Mrd. Euro; wäre neuer Rekordwert) sowie das freie Cashflow-Ziel für den Zeitraum 2021 bis 2023 (rund 9 (bisher: 7,5 bis 8,5) Mrd. Euro) erhöht worden, was Diermeier nicht völlig überrasche, aber deren Ausmaß schon. Es sei aber auch zu konstatieren, dass sich gemäß den aktualisierten Zielen die Gewinn- und Cashflowdynamik in 2022 und 2023 spürbar abschwächen werde.Der Analyst habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 3,36 (alt: 2,87) Euro; DPS 2021e: 1,50 (alt: 1,45) Euro; EPS 2022e: 3,43 (alt: 3,08) Euro; DPS 2022e: 1,60 (alt: 1,55) Euro). Die Deutsche Post-Aktie habe am gestrigen Berichtstag (05.05.) ein neues Allzeithoch (51,30 Euro) markiert.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von >10% stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die Deutsche Post-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 53 Euro auf 55 Euro erhöht. (Analyse vom 06.05.2021)