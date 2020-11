Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der nächste Rekord: Schon fünf Wochen vor Jahresende habe die Deutsche Post DHL mehr Pakete zugestellt als im ganzen Vorjahr. In Deutschland seien 2020 bisher 1,6 Milliarden Pakete transportiert worden, habe der Bonner Konzern am Freitag mitgeteilt. Damit sei der firmeneigene Rekord schon jetzt übertroffen worden - 2019 hätten die gelben Transporter hierzulande 1,59 Milliarden Pakete befördert und damit so viel wie nie zuvor. Wegen des boomenden Online-Handels breche die Firma schon seit langem Jahr für Jahr ihren eigenen Höchstwert, nun geschehe dies außergewöhnlich früh. Der Grund: In Corona-Zeiten würden viele Menschen lieber im Internet als im Geschäft shoppen.Bis zum Jahresende rechne der Konzern mit rund 1,8 Milliarden beförderten Paketen, das wäre ein Plus von etwa 15 Prozent. So hoch sei der Zuwachs noch nie gewesen. Zum Vergleich: 2018 habe das Plus bei 7,7 Prozent und 2019 bei 5,7 Prozent gelegen.Auch die Wettbewerber Hermes und DPD würden mit Höchstwerten rechnen, insgesamt beschäftige die Paketbranche bis Jahresende 30 000 zusätzliche Kräfte zur Bewältigung der Sendungsmassen. Die Deutsche Post DHL lasse zudem ihre Briefträger mehr kleinere Pakete austragen als bisher, zudem würden die Zusteller bisweilen auch abends für die Paketübergabe klingeln. Die Firmen würden an die Verbraucher appellieren, möglichst früh ihre Sendungen aufzugeben oder verschicken zu lassen, damit sie Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum lägen. DHL nenne Samstagmittag, den 19. Dezember, als spätesten Zeitpunkt für eine Abgabe, damit das Paket spätestens am 24. Dezember ankomme.Es laufe weiterhin rund für die Deutsche Post. Die Aktie habe zuletzt im Zuge der Impfstoff-News korrigiert, da sie offenbar von vielen Marktteilnehmern als einer der Corona-Gewinner betrachtet worden sei. Doch eine wieder florierende Weltwirtschaft dürfte dem Logistikriesen wohl weitaus stärker in die Karten spielen als weitere Lockdowns.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.