Der DAX habe gestern die Untergrenze der lokalen Marktgeometrie durcbrochen, habe aber am Swing-Level von 10.750 Punkten Unterstützung gefunden. Darüber hinaus habe die 200-Stunden-Linie die Unterstützung zusätzlich verstärkt. Der Schlusskurs von gestern Nachmittag (etwa 10.825 Punkte) fungiere heute als Obergrenze und falls die Bullen diese Hürde überwinden würden, könnte ein Angriff auf 10.900 Punkte (Fibonacci-Retracement von 50% des Rückgangs von Februar bis März) in Aussicht gestellt werden. Das oben erwähnte Kursniveau und der gleitende Durchschnitt seien kurzfristige Unterstützungen, die es zu beobachten gelte, und sie würden den Bereich zwischen 10.750 und 10.770 Punkten bilden.



Die Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) und die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) seien die DAX-Mitglieder, die heute die Ergebnisberichte für das erste Quartal 2020 veröffentlicht hätten.



Die Deutsche Post habe einen Umsatz von 15,49 Milliarden EUR erzielt, was einem Anstieg von 0,9% im Jahresvergleich entspreche. Das EBIT sei mit 592 Millionen EUR um 49% niedriger als im Vorjahr gewesen. Die größten Rückgänge seien im Segment "Supply Chain" zu verzeichnen gewesen, wo das EBIT um 78% im Jahresvergleich zurückgegangen sei. Dagegen sei das EBIT im Segment "Post und Paket Deutschland" um 47% im Jahresvergleich auf 334 Millionen EUR gestiegen. Das Unternehmen habe an seiner mittelfristigen Prognose eines EBIT von mindestens 5,3 Milliarden EUR im Jahr 2022 festgehalten. Die Deutsche Post habe gesagt, dass sie aufgrund der Covid-19-Pandemie möglicherweise einige Änderungen an ihren CapEx-Plänen vornehmen werde.



E.ON habe angegeben, im 1. Quartal 2020 ein EBIT von 1,46 Milliarden EUR erzielt zu haben (+24% im Jahresvergleich). Der Umsatz sei um 95% im Jahresvergleich auf 17,7 Milliarden EUR gestiegen. Der bereinigte Konzernüberschuss habe sich auf 691 Millionen EUR belaufen, was einem Anstieg um 6,3% im Jahresvergleich entspreche. Die Ergebnisse seien besser gewesen oder hätten den Erwartungen entsprochen. Allerdings habe das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow von 400 Millionen EUR gegenüber positiven 27 Millionen EUR vor einem Jahr. E.ON habe zusätzliche klimafreundliche Investitionen in Höhe von 0,5 Milliarden EUR angekündigt. Der deutsche Energieversorger habe gesagt, es sei unsicher, wie sich die Covid-19-Pandemie auf sein Geschäft auswirken werde, habe aber beschlossen, die EBIT-Prognose für 2020 (3,9 bis 4,1 Milliarden EUR) beizubehalten.



Der Nettogewinn der Allianz sei im 1. Quartal 2020 um 29% im Jahresvergleich auf 1,4 Milliarden EUR zurückgegangen. Der Umsatz sei um 5,7% im Jahresvergleich auf 42,6 Milliarden EUR gestiegen. Die Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung habe bei 97,8% gegenüber 99,6% im vierten Quartal 2019 gelegen, während der operative Gewinn auf 1,03 Milliarden EUR zurückgegangen sei (-29% im Jahresvergleich). Der Betriebsgewinn im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft sei um 25% im Jahresvergleich auf 819 Millionen EUR zurückgegangen. Das Betriebsergebnis im Segment Asset Management sei um 18% im Jahresvergleich auf 679 Millionen EUR gestiegen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote für Naturkatastrophen und Covid-19 liege bei 94%. Das Unternehmen habe gesagt, es werde ein neues Gewinnziel für 2020 festlegen, sobald der Vorstand die Planung für dieses Jahr revidiert habe. (12.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa hatten einen volatilen Start in die Sitzung, so die Analysten von XTB.Die Indices hätten niedriger eröffnet, seien aber später schnell angestiegen und jetzt würden die meisten europäischen Aktienindices nahe den gestrigen Schlusskursen oder leicht darüber notieren. Für heute seien keine wichtigen Datenveröffentlichungen geplant, da die VPI-Daten aus den USA (14:30 Uhr) keinen großen Einfluss auf Aktien haben dürften.