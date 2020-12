Unternehmensnachrichten



John Pearson, der CEO von DHL Express der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF), habe sich in einem Interview mit Reuters optimistisch zur Weihnachtszeit geäußert. Pearson habe gesagt, sein Unternehmen rechne in der Weihnachtszeit mit einem 50%-igen Wachstum des E-Commerce. Er habe auch gesagt, dass seine Express-Abteilung im gesamten 4. Quartal ein ähnliches Volumenwachstum wie im 3. Quartal 2020, d.h. 16%, erreichen dürfte. Die Deutsche Post bleibe optimistisch, dass sich die Expansion bis 2021 fortsetzen werde.



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) habe seine für 2014 gesetzten Klimaziele erreicht. Das Unternehmen habe es geschafft, die CO2-Emissionen in seiner Wertschöpfungskette seit 2014 um 54% zu reduzieren und damit das auf 50% gesetzte Ziel zu übertreffen.



Die Immobiliengesellschaft Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) habe 1.000 Wohnungen in Kiel erworben. Vonovia besitze rund 23.000 Wohnungen in der Region Kiel. Die Kartellbehörden hätten die Transaktion Ende November genehmigt und der Abschluss der Transaktion werde für Ende Dezember erwartet. Die Finanzdaten für die Übernahme seien jedoch nicht bekannt gegeben worden. (03.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte werden am Donnerstag tiefer gehandelt, so die Experten von XTB.Die Rückgänge seien in ganz Europa zu beobachten, wobei der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) mit einem Minus von 0,8% underperforme. Der deutsche Leitindex falle um 0,5% und sei der Spitzenreiter unter den Indices aus Westeuropa.