ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutschland Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (22.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) charttechnisch unter die Lupe.Eines ihrer regelmäßig angewandten Selektionsmodelle verbinde die trendfolgende Konzeption der Relativen stärke nach Levy mit Money Management-Aspekten des Kelly-Faktors. So sollten nur Titel mit doppeltem Rückenwind ausgewählt werden - sprich mit RS-Koeffizienten von größer als 1 sowie einem positiven Kelly-Faktor. Beide Kriterien erfülle derzeit die Aktie der Deutschen Post. Damit könnten Anleger schon mal von einem grundsätzlichen Haussetrend ausgehen. Im Verlauf beider Indikatoren würden aktuell zudem bestehende Abwärtstrends zu den Akten gelegt. Per Saldo sollte der Basisaufwärtstrend damit wieder Fahrt aufnehmen, zumal durch die charttechnische Brille betrachtet zuletzt nicht nur ein neues Allzeithoch (46,30 EUR) gelungen sei, sondern es stehe auch die "bullishe" Auflösung eines aufsteigenden Dreiecks zu Buche. Diese doppelte Steilvorlage dürfte perspektivisch den Weg in Richtung der 50-EUR-Marke ebnen. Das rechnerische Kursziel aus dem o. g. Dreieck bilde hier zusammen mit einer alten Trendlinie aus 2011 (akt. bei 48,93 EUR) und einer Fibonacci-Projektion (49,86 EUR) ein markantes Anlaufcluster. Als Absicherung sei indes das alte Allzeithoch bei 41,36 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:44,90 EUR -0,47% (22.03.2021, 08:58)XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:44,81 EUR -2,76% (19.03.2021, 17:38)