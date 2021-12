XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (13.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Bei der Deutschen Post werde der erfolgreiche Vorstandsvorsitzende Frank Appel 2023 nach dann 15 Jahren im Amt seinen Post räumen. Für die Experten der US-Investmentbank Goldman Sachs sei dies kein Grund, an ihrer positiven Einschätzung zur Aktie des BonnerKonzerns etwas zu ändern. So habe Analyst Patrick Creuset betont, dass die Deutsche Post das Jahr 2021 mit einem starken Quartal beenden dürfte. Er sehe außerdem noch Spielraum für umfangreichere Aktienrückkäufe. Creuset ha auch deshalb seine Einschätzung für die Deutsche Post-Aktie mit "buy" bekräftigt. Zudem sei das Kursziel von 66 auf 67 Euro erhöht worden. Es liege nun 25% über dem aktuellen Kursniveau.Vermutlich nicht aufgrund der jüngsten Studie von Goldman Sachs habe indes Vorstandsmitglied Ken Allen Post-Anteile gekauft. Vielmehr dürfte er wohl selbst "aus nächster Nähe" sehen, wie gut die Geschäfte bei der Deutschen Post laufen würden - und vermutlich auch weiter laufen würden. Daher habe er insgesamt für 268.000 Euro Aktien des Bonner Logistikriesen erworben.Auch "Der Aktionär" sei weiterhin optimistisch für die Deutsche Post gestimmt. Anleger könnten nach wie vor zugreifen, der Stoppkurs sollte bei 46 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2021)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:53,60 EUR +0,15% (13.12.2021, 22:26)