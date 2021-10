Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (07.10.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor wenigen Minuten habe die Deutsche Post bekannt gegeben, die Gesamtjahresprognose infolge einer starken Geschäftsentwicklung in Q3/21 zu erhöhen.Im Q3 des laufenden Geschäftsjahres habe sich die positive Geschäftsentwicklung aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt. Die Paketvolumina unter Geschäftskunden hätten im Zuge der guten Wirtschaftsdynamik eine anhaltende Erholung gezeigt und die Sendungen an Private hätten im Bereich der hohen Volumina des Vorjahreszeitraumes gelegen.Das vorläufige Konzern-EBIT habe mit EUR 1,765 Mrd. (Q3 2021; Q3 2020: EUR 1,377 Mrd.) einen sehr starken Anstieg erzielt. Es sei darauf hingewiesen, dass im EBIT Q3/20 EUR -163 Mio. Aufwendungen für einen Einmal-Covid Bonus enthalten gewesen seien. Das Ergebnis enthalte für den gleichen Sachverhalt auch in diesem Jahr einen Effekt von diesmal EUR -179 Mio.Angesichts der weiterhin dynamischen Ergebniswicklung in Q3/21 werde das Management die Prognose für EBIT und Freien Cashflow in 2021 erhöhen. Auch der mittelfristige Ausblick für das Jahr 2023 solle nach oben angepasst werden.Die letzte Empfehlung zur Aktie der Deutschen Post lautet "Verkauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. Der aktuelle Kurs von knapp EUR 54 liege nach den Kursverlusten der letzten Wochen leicht unter dem zuletzt gesetzten Kursziel der Analysten der Raiffeisen Bank International AG von EUR 55,00. (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: