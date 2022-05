Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,705 EUR +0,63% (03.05.2022, 09:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

40,995 EUR +1,65% (03.05.2022, 09:10)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (03.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Benedikt-Luka Antic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Deutsche Post habe heute Morgen Zahlen zum Q1 2022 präsentiert und die Erwartungen mehrheitlich übertreffen können. Trotz der weiterhin anhaltenden geopolitischen Spannungen habe das Management im Wesentlichen den Ausblick bestätigt.Deutsche Post habe zum abgelaufenen Q1 2022 ein durchaus solides Zahlenwerk präsentieren können, welches die Erwartungen mehrheitlich übertroffen habe. Das Unternehmen habe einen Umsatz von EUR 22,59 Mrd. erwirtschaftet, was einem Zuwachs von knapp 20% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspreche. Somit habe auch der Konsens von EUR 20,64 Mrd. um rd. 10% übertroffen werden können. Beim EBIT habe sich ein ähnliches Bild abgezeichnet: Dieses habe sich um 13% auf EUR 2,16 Mrd. verbessert und habe somit auch hier die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 1,89 Mrd. um mehr als 14% übertreffen können.Im Zuge der starken Quartalszahlen habe das Management zwar mehrheitlich den Ausblick bestätigt, habe allerdings sowohl auf eine erwartete, verringerte Dynamik der B2B-Volumina aufgrund des Ukraine-Krieges als auch eine erwartete Normalisierung der B2C-Sendungsmengen verwiesen. So rechne Deutsche Post für das laufende Geschäftsjahr weiterhin mit einem konzernübergreifenden EBIT von EUR 8,0 Mrd. (Schwankungsbreite +/- 5%) und einem Free Cashflow von EUR 3,6 Mrd. (Schwankungsbreite +/- 5%). Des Weiteren plane man nach wie vor die Investitionen ohne Leasing auf rd. EUR 4,2 Mrd. zu erhöhen.In einer ersten vorbörslichen Reaktion hätten die Anleger das Ergebnis mit einem Kursplus von 2,8% honoriert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity