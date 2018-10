Man kommt also günstiger an die Deutsche Post-Aktie, als sie in den vergangenen Jahren jemals war, so Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker". (Ausgabe 40 vom 05.10.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,29 EUR -1,35% (08.10.2018, 09:07)



Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

29,66 EUR (05.10.2018)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (08.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Aktienexperte von "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Man könne sich heute die meisten Dinge des Alltags nach Hause liefern lassen. Egal ob Amazon oder Zalando, sämtliche Artikel würden durch Paketdienste bis vor die Haustür geliefert. DHL von der Deutschen Post sei hier Marktführer in Deutschland und auch international gut aufgestellt. Das Wachstum werde noch lange weitergehen: Derzeit werde Kleidung aus China an den Einzelhandel geschickt und in deren Zentralen Abwicklungszentren dann umgepackt und für die einzelnen Geschäfte an DHL übergeben. Dabei sei es häufig schon DHL gewesen, die das Paket aus China hierher geliefert hätten. Warum also nicht gleich DHL die gesamte Logistik übertragen und in den DHL-Logistikzentren die Pakete umpacken lassen, damit sie an die Geschäfte und ggfls. bei Online-Bestellungen direkt an den Kunden geschickt werden könnten?Die Logistikkette von der Produktion bis zur Auslieferung an den Kunden, manchmal mit anschließender Rücksendung, sei lang und komplex. Jeder Einzelhändler entwickle seine eigenen Systeme und investiere in eine eigene Infrastruktur, um Geschwindigkeit und Kosteneffizienz in ein optimales Verhältnis zu bringen. Die Deutsche Post habe hier einen großen Markt, der erschlossen werden könne.Aber das seien Visionen. Wenn man auf das aktuelle Tagesgeschehen schaue, dann würden ganz andere Themen die Schlagzeilen dominieren. Zum einen seien im zweiten Quartal Mitarbeiter aus der Briefsparte (PEP - Post, E-Commerce, Parcel) für 400 Mio. Euro in den Vorruhestand geschickt worden. Im Juni habe CEO Dr. Frank Appel eine Gewinnwarnung ausgegeben. Statt ursprünglich anvisierten 4,15 Mrd. Euro Gewinn würden es nur etwa 3,2 Mrd. Euro werden. Zum einen schlage die Vorruhestandsregelung kurzfristig zu Buche, zum anderen habe man Probleme, Postzusteller zu finden. Man habe steigende Personalkosten beklagt.Um dem Problem der steigenden Personalkosten für vermeintlich einfache Tätigkeiten zu begegnen, werde man 100 Mio. Euro jährlich in die Digitalisierung investieren.Die Aktie sei im Vorfeld bereits von 38 auf 33 Euro eingebrochen, es sei ein weiterer Ausverkauf bis 28 Euro gefolgt. Ausufernde Personalkosten, teure Abfindungen und zudem gestiegene Investitionen - nicht einmalig, sondern auf absehbare Zeit jährlich - seien nicht gut an bei den Anlegern gekommen.Es sei hier eine sinnvolle Umstrukturierung als Problem verkauft worden. Die globalen Logistik-Dienstleistungen würden seit Jahren überproportional anwachsen. Im ersten, und teilweise auch im zweiten Quartal sei das globale Wachstum durch den Euro-Wechselkursanstieg zum Teil aufgezehrt worden. Habe der USD zum Jahreswechsel 2016/17 noch bei 1,05 USD/EUR notiert, so habe er im ersten Quartals 2018 bei 1,25 USD/EUR gestanden, also um 19% höher. Das könne auch durch Wachstumsraten im hohen einstelligen Bereich nicht ausgeglichen werden.Und, um sich für das schrumpfende Geschäft der Briefzustellung zu rüsten, investiere die Deutsche Post nun in die "Digitalisierung", was nichts anderes heiße als den Ausbau der Auslieferung per Drohne. Damit würden sich auch in der Zukunft weitere Personalkosten sparen lassen, ohne die Zustellung zu gefährden.Man habe eine sensationell kundenfreundliche Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO geschenkt bekommen. Viele Unternehmen in Europa, die Daten über ihre Kunden speichern würden, hätten sich veranlasst gefühlt, ihren Kunden mitzuteilen, dass sie Informationen über sie speichern würden. Einige hätten den Empfang dieser Information sogar bestätigt bekommen wollen. Die Dt. Post habe durch diese Briefe eine kleine Sonderkonjunktur erfahren, die sich insbesondere in den Q3-Zahlen zeigen werde.Zudem sei der Euro inzwischen wieder auf 1,15 EUR/USD zurückgefallen. In Q3 2017 habe der Wechselkurs zwischen 1,18 und 1,20 USD/EUR gependelt, im nun abgelaufenen Q3 2018 sei die Schwankungsbreite etwa zwischen 1,15 und 1,17 USD/EUR gewesen. Das sei zwar kein großer Unterschied, aber der exorbitante Euro-Anstieg aus dem Q2 ggü. dem Vorjahr werde nun nicht mehr das Ergebnis verhageln. Das Vergleichsquartal für Q3 von vor einem Jahr habe bereits einen hohen Euro-Kurs gehabt.Der erwartete positive Währungseffekt werde ein wenig durch die Schwäche in den Schwellenländern gemildert: DHL liefere per Express Pakete in den Schwellenländern, betanke die dafür betriebenen Flieger mit Sprit, der in US-Dollar bezahlt werde, berechne jedoch den lokalen Kunden nur lokale Währungen, die gegenüber dem US-Dollar weiterhin schwach notieren würden. Aber wie gesagt, das dürfte den positiven Effekt ein wenig mildern, nicht aber aufheben. So würde es nicht überraschen, wenn die Veröffentlichung der Q3 Zahlen am 6.11. Anleger positiv überrasche.Der Experte halte die Aktie für eine der attraktivsten Dividendenpositionen in einem diversifizierten Portfolio. Zum einen verspreche das Geschäftsmodell dank des hohen Cashflows eine attraktive Dividende, zum anderen befinde sich der Logistik-Konzern in einem sekulären Aufwärtstrend, der auch eine attraktive Kurssteigerung ermögliche. Für dieses Unternehmen habe man derzeit eine künstlich geschaffene Einstiegsgelegenheit.