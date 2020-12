Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol Deutschland: DPW, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer seinen Brief frankieren wolle, könne künftig zum Smartphone greifen und eine App nutzen. Wie die Deutsche Post DHL am Mittwoch in Bonn mitgeteilt habe, starte die "Mobile Briefmarke" am Markt. Hierbei könnten die Kunden in der App "Post & DHL" Porto buchen und bekämen dann einen Code aus Zahlen und Buchstaben. Diesen Code würden sie mit einem Stift auf den Briefumschlag schreiben, den die Post auf dem späteren Sendungsweg als frankiert erkenne. Einen Aufpreis gebe es nicht - bezahlt werde das, was das Porto koste, zum Beispiel 80 Cent für einen Standardbrief. Der Service gelte nur für das Inland. Bezahlt werde über PayPal."Auch im Post- und Paketbereich spielt Digitalisierung eine immer größere Rolle - nicht als Ersatz für physische Kommunikation, sondern als Ergänzung", habe der zuständige Konzernvorstand Tobias Meyer erklärt.Die Mobile Briefmarke löse das bisherige Handy-Porto ab, das 2008 eingeführt und nun eingestellt worden sei. Hierbei habe man das Porto über SMS buchen können, allerdings sei hier ein Aufpreis von zuletzt 39 Cent fällig geworden. Zahlen zur Nutzung des Handyportos habe das Unternehmen nicht genannt.Die Deutsche Post sei als ehemaliger Staatsmonopolist noch immer mit großem Abstand Marktführer im Briefmarkt. Der Markt schrumpfe zwar wegen der Digitalisierung Jahr für Jahr um zwei bis drei Prozent, dennoch sei er lukrativ.2019 seien in Deutschland laut Bundesnetzagentur 14,2 Milliarden Sendungen im Briefbereich verschickt worden, die allermeisten davon seien Werbung und andere Firmenpost. Der Briefmarkt sei 2019 in Deutschland den Angaben zufolge auf einen Umsatz von 8,2 Milliarden Euro gekommen, von denen sieben Milliarden Euro auf die Deutsche Post entfallen seien. Den Rest würden Wettbewerber wie Postcon und Pin unter sich auf teilen. Diese Firmen seien auf Geschäftskunden fokussiert. Eine Porto-App wie die Deutsche Post hätten sie nicht.Die Aktie der Deutschen Post habe seit ihrem Korrekturtief im März eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Derzeit befinde sich das Papier in einer Verschnaufphase."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich für seinen Musterdepot-Wert. Auch für Käufe ist es noch nicht zu spät, so Marion Schlegel. Ein Stopp bei 33 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 09.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link