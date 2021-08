Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: Deutsche Post.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (17.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Die Deutsche Post verleibe sich einem Pressebericht zufolge den Mainzer Spirituosen- und Getränkelogistiker Hillebrand ein. Der DAX-Konzern habe bereits einen Übernahmevertrag unterzeichnet, habe das "Handelsblatt" am Dienstag auf seiner Internetseite berichtet und sich dabei auf Unternehmenskreise berufen. Der Zukauf werde die Post 1,5 Milliarden Euro kosten.Bei den beteiligten Unternehmen sei zunächst keine Bestätigung zu erhalten gewesen. Verkäufer sei der belgische Finanzinvestor Cobepa. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe vor einigen Tagen bereits über das Interesse der Post an Hillebrand berichtet.Die Mainzer Firma, deren Wurzeln auf das Jahr 1844 zurückgehen würden, sei vor allem in der Seefracht aktiv. Sie verschiffe den Angaben zufolge jährlich rund 500.000 Standardcontainer (TEU) an Spirituosen und bringe etwa Whiskey von irischen Brennereien zu den Lagern von Großhändlern und Supermarktketten. Dem "Handelsblatt" zufolge bewege Hillebrand auch knapp die Hälfte aller Weineinfuhren nach Deutschland. Hinzu komme eine Landverkehrsspedition. Zuletzt habe der Speziallogistiker mit etwa 2.700 Mitarbeitern in 90 Ländern einen Umsatz von 1,4 Milliarden Euro erzielt.An der Börse komme der Deal gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate gewinne das Papier 0,9 Prozent auf 58,31 Euro. Bereits am Montag habe die Aktie der Deutschen Post zulegen können. Das Papier habe dabei von einer positiven Analysteneinschätzung profitiert."Der Aktionär" bleibt für seinen Musterdepot-Wert ebenfalls zuversichtlich. Anleger können beim Blue Chip nach wie vor zugreifen, so Marion Schlegel. Der Stopp zur Absicherung sollte bei 46,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 17.08.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Deutsche Post.