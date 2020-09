Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (16.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) nach wie vor ein Kauf.Im kaum veränderten DAX könnten die Papier der Deutschen Post am Mittwoch positiv auf sich aufmerksam machen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am Morgen rund zwei Prozent nach oben auf 39,37 Euro. Für gute Branchenstimmung würden die Geschäftszahlen des US-Konkurrenten FedEx sorgen, die von Analysten gefeiert würden.Der florierende Onlinehandel und Paketversand während der Corona-Pandemie hätten dem US-Logistikriesen kräftige Geschäftszuwächse beschert. Goldman Sachs und J.P. Morgan hätten ihre Kursziele daraufhin deutlich aufgestockt und ihre Empfehlungen für die Aktie bestätigt. J.P. Morgan-Analyst Brian Ossenbeck habe das Kursziel von 265 auf 298 Dollar angehoben. Der Logistikkonzern habe ein beeindruckendes Quartal hinter sich, in dem er die bereits gestiegenen Erwartungen übertroffen habe, so Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.In den drei Monaten bis Ende August seien die Erlöse von FedEx im Jahresvergleich um 13,5 Prozent auf 19,3 Milliarden Dollar (16,3 Milliarden Euro) geklettert, wie der Deutsche Post-Konkurrent am Dienstag nach US-Börsenschluss in Memphis mitgeteilt habe. Der Nettogewinn habe von 745 Millionen auf 1,25 Milliarden Dollar zugelegt.Damit seien die Prognosen der Analysten deutlich übertroffen worden. Bei Anlegern seien die Quartalszahlen gut angekommen, die Aktie habe nachbörslich zunächst stark zugelegt. Einen Geschäftsausblick habe FedEx mit Verweis auf die anhaltend hohe Ungewissheit aufgrund der Pandemie weiterhin nicht abgegeben. "Wir gehen aber davon aus, weiter von unserer starken Position auf den US- und den internationalen Paket- und Frachtmärkten zu profitieren", habe Finanzchef Alan B. Graf erklärt.Die Aktie der Deutschen Post habe Ende August bei 40,12 Euro ein neues Mehrjahreshoch erklommen. Seitdem befinde sich das Papier auf Konsolidierungskurs. Die Zahlen von FedEx würden dem Papier nun neuen Rückenwind geben. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den Logistikriesen würden ohnehin gut bleiben.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.