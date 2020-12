Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (16.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Menschenschlangen vor den Post-Filialen, zu Post-Stellen umgerüstete Busse, angemietete Transporter, zusätzliche Mitarbeiter - über mangelndes Geschäft könne sich der gelbe Riese aktuell wahrlich nicht beklagen.Der Logistiker müsse derzeit nie zuvor gesehene Pakete-Mengen stemmen. "Allein in der letzten Woche haben wir 56 Millionen Pakete sortiert und ausgeliefert - deutlich mehr als jemals zuvor in unserer Unternehmensgeschichte", habe der Paketvorstand der Deutschen Post, Tobias Meyer, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" gesagt.Für das gesamte Jahr 2020 erwarte der DAX-Konzern ein Paketaufkommen von insgesamt rund 1,8 Milliarden Sendungen. Der alte Rekord aus dem vergangenen Jahr bei 1,59 Milliarden Sendungen sei bereits geknackt.Trotz der gewaltigen Mengen sehe sich die Deutsche Post gut gerüstet. Die Flut an Weihnachts-Päckchen schlage sich an der Börse nun auch wieder in steigenden Kursen nieder. Die Deutsche Post-Aktie zähle am Mittwoch mit einem Aufschlag von gut drei Prozent zu den besten Werten im DAX. Damit schicke sich die Aktie an, die Verschnaufpause seit dem Allzeithoch im November bei gut 42 Euro nun zu beenden.Auch DER AKTIONÄR bleibe optimistisch für die Deutsche Post-Aktie. Zwar habe das Papier seit dem Korrekturtief im März bereits eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Doch dürfte der Kursaufschwung angesichts einer erwarteten Konjunkturerholung und zunehmendem Welthandel auch nach dem Weihnachtsgeschäft weitergehen.DER AKTIONÄR sei deshalb zuversichtlich für seinen Musterdepot-Wert. Auch für Käufe ist es noch nicht zu spät, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 33 Euro sichere nach unten ab. (Analyse vom 16.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link