Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

24,06 EUR +0,97% (02.04.2020, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

24,15 EUR +3,21% (02.04.2020, 09:20)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (02.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Weniger Warenlieferungen aus Asien und Amerika und weniger Geschäftspost: Die Coronavirus-Krise wirke sich trotz geschlossener Einzelhandelsgeschäfte auch auf die Kurier- und Paketdienste nach Angaben aus der Branche negativ aus. "Im Durchschnitt fällt deutlich mehr weg als dazu kommt", sage Andreas Schumann, Vorsitzender des Bundesverbands der Kurier-Express-Post-Dienste (BdKEP). Diesem würden u.a. Subunternehmen der großen Paketdienste wie DHL und DPD angehören. Problematisch sei für viele Dienstleister u.a., dass lukrative Fahrten von Unternehmenszentralen zu Filialen ausbleiben würden.Die "Aktie Gelb" habe in den vergangenen Wochen ebenfalls massiv unter der Coronavirus-Krise gelitten. Habe man für das Papier Mitte Dezember noch 35 Euro bezahlen müssen, seien es beim jüngsten Korrekturtief Mitte März nur noch 19,10 Euro gewesen. Die meisten Analysten würden sich aber optimistisch zeigen."Der Aktionär" habe bereits vor Kurzem mutigen Anlegern dazu geraten, sich ein paar Stücke der Deutschen Post ins Depot zu legen. An den langfristig positiven Perspektiven habe sich nichts geändert. Die Positionen sollten mit einem Stopp bei 16,50 Euro nach unten abgesichert werden, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: