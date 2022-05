Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,91 EUR -3,04% (06.05.2022, 09:37)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

39,15 EUR -2,03% (06.05.2022, 09:23)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2021 einen Umsatz von mehr als 81 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (06.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz Rückgängen im Paketgeschäft und schwer abschätzbarer Folgen des Ukraine-Krieges blicke der Chef der Deutschen Post DHL, Frank Appel, weiter optimistisch nach vorn. Man rechne damit, dass man in diesem Jahr wie schon 2021 ein operatives Ergebnis (EBIT) von etwa acht Milliarden Euro machen werde.Das habe der Konzernchef laut einer vorab veröffentlichten Rede gesagt, die er am Freitag auf der Hauptversammlung des Bonner Konzerns (10:00 Uhr) halten wolle. Im Jahr 2021 habe die Post ein starkes Ergebnis eingefahren. "Unsere Prognose bleibt positiv, auch ausgehend von unserer neuen Flughöhe".Zuletzt habe die Post allerdings sinkende Paketmengen verkünden müssen. Grund sei, dass die Menschen nicht mehr so viele Waren im Internet bestellen würden wie noch vor einem Jahr, als Corona-Maßnahmen das Leben eingeschränkt hätten. Mit dem Minus habe der Konzern aber gerechnet, nach eigener Darstellung liege er hier im Plan. Andere Geschäftsbereiche - etwa das Frachtgeschäft - hätten zuletzt hingegen kräftige Zuwächse verzeichnen können, sodass die Post insgesamt ein gutes Jahresauftakt-Quartal hinter sich habe.Für den 60-jährigen Appel sei es seine vorletzte Hauptversammlung als Post-Vorstandsvorsitzender - am Ende des Aktionärstreffs 2023 ende seine Amtszeit. Bei der diesjährigen Hauptversammlung könnten sich die Anteilseigner des Logistikkonzerns auf eine höhere Dividende einstellen - die Post wolle 2,2 Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten, vor einem Jahr seien es 1,7 Milliarden Euro gewesen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link