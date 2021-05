Die Aktie der Deutschen Post werde aktuell bei EUR 50,33 (11.05.2021) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 51,45 (10.05.2021) und das Jahrestief bei EUR 24,55 (14.05.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 24 Analysten die Aktie auf "buy", vier auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. (Ausgabe Mai 2021)



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (20.05.2021/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Deutschen Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) gelang es vergangenes Geschäftsjahr, als einer der Gewinner der Pandemie dazustehen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Denn der E-Commerce-Boom und das daraus resultierende erhöhte Aufkommen an Paketen hätten bei den Bonnern für ein neues Rekordergebnis gesorgt. Um auch langfristig der hohen Anzahl an Paketen und Sendungen gerecht zu werden, teste die Deutsche Post nun den Einsatz von Blockchain. Damit wolle die Deutsche Post die Logistik revolutionieren und die Agilität im Kerngeschäft vorantreiben.Die Deutsche Post zähle im vergangenen Geschäftsjahr definitiv zu den Gewinnern der Pandemie. Aus der immer noch anhaltenden Pandemie habe nicht nur die Schließung von weiten Teilen des Einzelhandels resultiert, sondern sorge auch für einen wahren E-Commerce-Boom. Nutznießer dieser Entwicklung sei neben sämtlichen E-Commerce-Plattformen allen voran auch die Deutsche Post, was im abgelaufenen Jahr zu einem neuen Rekordergebnis geführt habe.Die ursprüngliche Ergebnisprognose von EUR 4,1 Mrd., welche im Oktober nochmals auf EUR 4,4 Mrd. angehoben worden sei, habe das Bonner Unternehmen mit einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 4,8 Mrd. deutlich übertroffen. Der Umsatz des Logistikkonzerns sei auf EUR 66,8 Mrd. gestiegen, was einem Zuwachs von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspreche. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis seien insbesondere die letzten drei Monaten des Jahres gewesen, in denen es der Deutschen Post gelungen sei, ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu erzielen.Aufgrund des jüngsten Paket-Booms und des Rekordjahrs seien auch die Gewinnprognosen für 2021 und 2022 angehoben worden. Zwar sei die Zahl der Briefsendungen mit einem Minus von 7 Prozent leicht rückläufig gewesen, aber die insbesondere durch die während der Pandemie weltweit gestiegenen E-Commerce-Aktivitäten würden für eine stark wachsende Zahl der Sendungen im Express- sowie im nationalen und internationalen Paketgeschäft sorgen.Insgesamt habe sich die Sparte Post & Paket Deutschland positiver entwickelt als erwartet und daher mit einem Anstieg von 7 Prozent den Umsatz auf EUR 16,5 Mrd. steigern können. Noch stärker habe sich das weltweite Express-Geschäft entwickelt, welches 12 Prozent zugelegt und somit einen Umsatz von EUR 19,1 Mrd. generiert habe. Langfristig erwarte CEO Appel, dass die Deutsche Post das hohe Niveau an Bestellvolumina halten könne, denn - wie die Entwicklungen in Asien zeigen würden - gelinge es hier, trotz stark gesunkenen Infektionszahlen und Teilöffnungen die hohe Zahl an Bestellungen beizubehalten.Um diesen Problemen entgegenzuwirken, habe die Deutsche Post ein Pilotprojekt fernab des heimischen Marktes in Dubai gestartet. Dort solle mit Einführung von Blockchain die Logistik revolutioniert werden. Erprobt werde dies in Zusammenarbeit mit drei Interhändlern, dem Zoll der Vereinigten Arabischen Emirate sowie einem Budget von EUR 100 Mio.Die Technologie der Blockchain mache es möglich, alle an der Lieferkette beteiligten Prozesse bzw. Einblicke der Transaktionen verlässlich und in Echtzeit zu erhalten. Dies solle eine komplette Rückverfolgbarkeit ermöglichen, was den grenzüberschreitenden Handel mittels der Blockchain erheblich erleichtern solle. Beispielsweise verhindere dies, dass die Zölle und Einfuhrumsatzsteuern ein zweites Mal erhoben würden, wenn im Zollausland bestellte Waren an den dort ansässigen Händler retourniert würden, da jeder Artikel per Blockchain eindeutig identifizierbar sei. Insgesamt seien also Kosteneinsparungen durch schlankere, automatisierte und fehlerfreie Prozesse möglich. Neben der Verbesserung der Transparenz und Vorhersagbarkeit der Supply-Chain-Prozesse könne der physische Warenfluss beschleunigt werden.Auch in anderen Bereichen der Deutsche Post DHL Group komme Blockchain bereits heute zum Einsatz. So hätten die Bonner mit dem DHL Blockchain Center of Excellence bereits auf die neue Technologie gesetzt. Dabei sei die Blockchain-Plattform BLESS (Baseline Eco-System Services) entstanden, die dabei helfen solle, die immer noch in weiten Teilen papierbasierten Prozesse im See- und Luftfracht-Geschäft automatisiert und allen voran effizienter abzuwickeln. Der CIO des Unternehmens, Markus Voss, möchte durch den Einsatz von Blockchain die Agilität im Kerngeschäft vorantreiben.Experten zufolge sorge die Deutsche Post mit der Einführung der Blockchain für eine Revolution im Bereich der Logistik. Dies sei nur einer der Schritte der vom Post-Chef ausgerufenen Digitalisierungsoffensive 2025, mit denen die Deutsche Post an den erfolgreichen Weg weiter fortsetzen möchte.