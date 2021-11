Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (05.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Post- und Logistikkonzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Deutsche Post habe erneut durch ein ordentliches Zahlenwerk zu Q3/2021 überzeugt, wobei sich allerdings in gewissen Sparten eine verlangsamte Geschäftsdynamik angedeutet habe, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die vom Vorstand angekündigte Guidance 2021/2023 sei daher auch etwas vorsichtiger ausgefallen als zunächst von ihm angenommen. Zudem würden steigende Energiekosten die Ergebnisrechnung belasten. Diesem Umstand haben Sack durch entsprechende Korrektur seiner Prognostik Rechnung getragen. Dennoch sei er vom Geschäftsmodell der Deutschen Post angetan. Mit Q4 stehe nun das Weihnachtsgeschäft vor der Tür, was zu einem weiteren Ergebnisrekord führen dürfte.Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Deutsche Post-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 65 Euro. (Analyse vom 05.11.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der Deutsche Post-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Deutsche Post AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: