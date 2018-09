Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

31,45 EUR +0,48% (18.09.2018, 12:28)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (18.09.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe angekündigt, dass man nach den letztlich eher durchwachsenen Ergebnissen die Paketsparte neu organisieren möchte. Demnach solle dieses Segment nur noch das Deutschland-Geschäft beinhalten, während das Auslands-Geschäft und der Online-Handel eigenständig geführt werden sollten.Die jetzt angekündigten Veränderungen sollten ab dem 01.01.2019 gelten. Es dürfte dann spannend werden, ob das Unternehmen mit diesem Schritt die Profitabilität dieses Bereichs wieder erhöhen könne. Ferner teste es jetzt einen neuen Dienst und biete Menschen auf dem Land neue Dienste wie etwa die Lieferung von Lebensmitteln an.Auch aus charttechnischer Sicht bleibe es bei dem Wertpapier spannend. Es nähere sich weiter dem Zwischenhoch bei 32,20 Euro an. Sollte diese Marke geknackt werden, wäre der Weg nach oben vorerst frei.Anleger können bei der Deutsche Post-Aktie weiter zugreifen, der Stopp sollte bei 27,10 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.09.2018).Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,49 EUR +0,38% (18.09.2018, 12:16)