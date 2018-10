Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

28,90 EUR +1,90% (16.10.2018, 15:47)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist das weltweit führende Unternehmen für Logistik und Briefkommunikation. Die Gruppe konzentriert sich darauf, in ihren Kerngeschäftsfeldern weltweit die erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Sie verbindet Menschen, ermöglicht den globalen Handel und leistet mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln und Corporate Citizenship einen positiven Beitrag für die Welt.



Deutsche Post DHL Group vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, während DHL in den weltweiten Wachstumsmärkten ein umfangreiches Serviceportfolio in den Bereichen internationaler Expressversand, Frachttransport, E-Commerce und Supply-Chain-Management repräsentiert.



Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 510.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien weltweit. Im Jahr 2017 erzielte der Konzern einen Umsatz von 60,4 Milliarden Euro. (16.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Unternehmen möchte im Zuge der jüngst enttäuschenden Ergebnisentwicklung deutlich an der Kostenschraube drehen. Hierfür überprüfe es aktuell zahlreiche Ausgaben. Dabei sei der Konzern offenbar an einigen Stellen fündig geworden. Eine davon seien die Zahlungen an den DFB.Denn als "Premium-Partner" des Deutschen Fußball-Bundes überweise die Deutsche Post Medienberichten zufolge einen zweistelligen Millionenbetrag nach Frankfurt. Auch diverse andere Sponsoring-Aktivitäten würden jetzt überprüft.Indes habe der Betriebschef Post und Paket Deutschland, Thomas Schneider, erklärt, dass man auch für dieses Jahr wieder von neuen Rekorden im Weihnachtsgeschäft ausgehe: "An den Tagen direkt vor Heiligabend rechnen wir mit neuen Rekordmengen von über elf Mio. Paketsendungen täglich." Im Vorjahr hätten die Höchstwerte bei knapp zehn Mio. Paketen gelegen, an "normalen" Tagen seien es durchschnittlich etwa 4,6 Mio.Heute könne das Wertpapier deutlich zulegen. Es sei aus charttechnischer Sicht jedoch noch zu früh, um hier wieder zum Einstieg zu blasen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:28,93 EUR +1,90% (16.10.2018, 15:31)