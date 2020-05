Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (12.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Logistik-Konzerns Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF).Die Erholung bei den Papieren der Deutschen Post vom Corona-Krisentief sei am Dienstag in die nächste Etappe gegangen. Die Papiere hätten es zur Mittagszeit über ihr bisheriges Erholungshoch geschafft, in der Spitze hätten 28,15 Euro auf der Kurstafel gestanden. Derzeit notiere die Deutsche-Post-Aktie mit 4,4 Prozent im Plus bei 27,93 Euro und sei damit im DAX der Spitzenreiter vor E.ON und Henkel.Im ersten Quartal habe der Postkonzern beim Umsatz besser abgeschnitten als erwartet. Die Erlöse hätten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp ein Prozent auf 15,5 Milliarden Euro zugelegt. Das operative Ergebnis (EBIT) sei hingegen um fast die Hälfte auf 592 Millionen Euro gesunken, unter dem Strich seien 301 Millionen Euro übrig geblieben und damit 60 Prozent weniger als im Jahr zuvor. An den Einbußen sei nicht nur Corona Schuld, sondern auch das kostenintensive Aus für den Elektrotransporter Streetscooter.Experten hätten das Ergebnis allgemein als solide gelobt in Anbetracht des schwierigen Marktumfelds, in dem sich der Logistiker befinde. Analyst Samuel Bland von der Investmentbank J.P. Morgan habe vor allem positive Volumensignale von Ende April und Anfang Mai hervorgehoben. Sie hätten gezeigt, dass sich die Lage für den Logistikkonzern seit Ende März deutlich gebessert habe. Die Markterwartungen bezüglich der Corona-Belastung auf das Gesamtjahr seien vor diesem Hintergrund zu pessimistisch, so Bland.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für die Deutsche Post nach den Zahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das erste Quartal des Logistikkonzerns habe den zuvor bekannt gegebenen Eckzahlen entsprochen, habe Analyst Matija Gergolet in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Der freie Barmittelfluss habe sich im Quartal verbessert. Zudem seien Zeichen einer Stabilisierung nach den negativen Einflüssen durch die Corona-Krise erkennbar.Die Papiere der Post seien im Februar, als die Corona-Krise aus China so richtig nach Europa überschwappt sei, mit dem Gesamtmarkt in einen Abwärtsstrudel geraten, der sie von über 32 Euro bis unter die Marke von 20 Euro gedrückt habe.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Deutsche Post.