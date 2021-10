Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, NASDAQ OTC-Symbol: DPSTF) ist der größte Postdienstleister Europas und Marktführer im deutschen Brief- und Paketmarkt. Mit der starken Marke Deutsche Post und MitarbeiterInnen, die höchsten Servicestandards und nachhaltigem Handeln verpflichtet sind, ist das Unternehmen "Die Post für Deutschland". Das Produkt- und Serviceangebot von Deutsche Post verbindet Gegenwart und Zukunft der Post- und Kommunikationsdienstleistungen: Von der Brief- und Paketzustellung über die sichere elektronische Kommunikation bis zum Dialogmarketing für Privat- und Geschäftskunden. Dabei ist das Unternehmen ein Vorreiter für neue Technologien, wie den CO2-neutralen Versand und Logistiklösungen für den Online-Handel.



Deutsche Post ist Teil des Konzerns Deutsche Post DHL Group. Die Gruppe erzielte 2020 einen Umsatz von mehr als 66 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an. (19.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Das Papier des Logistikriesen gebe nach der Konsolidierung der vergangenen Wochen wieder Gas. Die Deutsche Post-Aktie sei am heutigen Dienstagvormittag mit einem Plus von 2,4 Prozent auf 54,19 Euro der beste Wert des Tages im DAX.Die Deutsche Post-Aktie profitiere unter anderem von einem positiven Ausblick des Paket-Dienstleisters Hermes. Dieser rechne auch dieses Jahr mit Rekordmengen in der Weihnachtszeit. Man gehe davon aus, im vierten Quartal in Deutschland 137 Millionen Sendungen zu befördern und damit rund neun Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, habe die Firma am Dienstag in Hamburg mitgeteilt.Vor einem Jahr habe das prognostizierte Mengenplus für das damalige Weihnachtsgeschäft bei rund 20 Prozent gelegen, das Wachstum schwäche sich nun also ab. Da die Paketbranche 2020 aufgrund der Corona-Pandemie gewaltige Zuwächse verbucht habe und das Vergleichsniveau somit hoch sei, sei aber auch ein Plus von neun Prozent ein sehr guter Wert. Der Rivale DHL habe unlängst ebenfalls noch etwas zurückhaltend verlauten lassen, man bereite sich "auf mögliche Rekordmengen" vor.Hermes lege sich mit seiner Prognose nun früh fest. "Wir sind für das zweite Weihnachtsgeschäft unter Pandemiebedingungen gut gewappnet", habe Hermes-Deutschlandchef Olaf Schabirosky gesagt.Noch nicht investierte Anleger können nach dem jüngsten Rücksetzer wieder zugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 46 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 19.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link