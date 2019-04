Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2018 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 61 Milliarden Euro. (23.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Post-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bonner Logistikriesen Deutsche Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) unter die Lupe.Auch nach den Osterfeiertagen setze die "Aktie Gelb" ihre Erholungsrally fort. Nachdem der deutsche Logistikriese die Gewinnprognose für 2019 bestätigt habe, könnte ein neuer Service weitere Milliarden Euro einbringen. Die Familienmarke der Deutschen Post, DHL, biete seit gut eineinhalb Wochen einen neuen Service für den Onlinehandel an. Unter dem Namen DHL eShop biete die Deutsche Post seit neustem eine App an, mit der man in Afrika bei mehr als über 200 verschieden, britischen und amerikanischen Onlinehändlern bestellen könne. Durch diesen Dienst könne auch der Onlinehändler Amazon.com zukünftig nach Afrika liefern.Gelinge es der Deutsche Post-Aktie den letzten Widerstand bei 32,20 Euro zu durchbrechen, dann sei der Weg bis zur 36-Euro-Marke frei. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen und am Stoppkurs bei 24,00 Euro festhalten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Post-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:31,00 EUR -0,31% (23.04.2019, 11:00)