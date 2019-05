Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (13.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) unter die Lupe.Die Deutsche Pfandbriefbank warte heute mit Zahlen zum ersten Quartal auf. Diese seien gemischt ausgefallen. Während man beim Gewinn überrasche und auch das Neugeschäft rasant zulege, habe die Marge bei den neuen Geschäften nachgegeben.Der Vorsteuergewinn sei mit 48 Millionen Euro auf Vorjahresniveau geblieben, Analysten hätten nur mit 46,8 Millionen Euro gerechnet. Im ersten Quartal seien unter dem Strich mit 40 Millionen Euro eine Million Euro mehr als vor einem Jahr verdient worden. Trotz spürbarer Abstriche im Neugeschäft peile Vorstandschef Andreas Arndt für 2019 weiterhin einen Vorsteuergewinn von 170 bis 190 Millionen Euro an.In der gewerblichen Immobilienfinanzierung habe das Neugeschäft um 12 Prozent auf 1,90 Milliarden Euro gesteigert werden können. Die durchschnittliche Bruttomarge in dem Bereich sei jedoch auf 1,3 Prozentpunkte zusammen gesackt, nachdem sie ein Jahr zuvor noch 1,55 Prozentpunkte erreicht habe. Das Management habe das mit einem hohen Anteil von sehr risikoarmen Verträgen begründet. "Für das zweite Quartal erwarten wir durch eine andere Zusammensetzung des Neugeschäfts eine deutliche Verbesserung unserer Neugeschäftsmarge", habe Bankchef Andreas Arndt gesagt.Mit einer Eigenkapitalrendite nach Steuern von 4,9 Prozent stehe die Bank zwar besser da als die Deutsche Bank und die Commerzbank. Der Konkurrent Aareal Bank komme aber auf 5,5 Prozent. So viel habe der Konzern vor einem Jahr erreicht. Die harte Kernkapitalquote sei mit 18,8 hingegen leicht gestiegen und liege über der Kennzahl der Aareal Bank mit 16,7 Prozent.Einzig die Dividendenrendite von über 8% erscheint attraktiv, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: