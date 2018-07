Tradegate-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

ISIN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

DE0008019001



WKN Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

801900



Ticker-Symbol Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:

PBB



Kurzprofil Deutsche Pfandbriefbank AG:



Die pbb Deutsche Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist ein führender europäischer Finanzierer für gewerbliche Immobilieninvestitionen und öffentliche Investitionsvorhaben. Sie ist der größte Pfandbriefemittent und ein wichtiger Emittent von Covered Bonds in Europa.



Der Geschäftsschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Großbritannien, Frankreich, den nordischen Ländern und Ländern in Mittel- und Osteuropa. In diesen Kernmärkten bietet die pbb Kunden eine starke lokale Präsenz mit Expertise über alle Funktionen des Finanzierungsprozesses hinweg. Durch die Kompetenz bei der Strukturierung von Darlehen, ihren grenzüberschreitenden Ansatz und die Zusammenarbeit mit Finanzierungspartnern realisiert die pbb sowohl komplexe Finanzierungen als auch länderübergreifende Transaktionen.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist im Juni 2009 durch die Verschmelzung der beiden Pfandbriefbanken Hypo Real Estate Bank AG und DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG und anschließende Umfirmierung entstanden. Dem vorausgegangen war im November 2008 die Verschmelzung der Hypo Real Estate Bank International AG und der Hypo Real Estate Bank AG.



Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist seit dem 16. Juli 2015 im Prime Standard des Regulierten Marktes an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (17.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Pfandbriefbank-Aktie: Ausbruch nicht verpassen! ChartanalyseDie Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) ist aus der Fusion verschiedener Handelsbanken und Hypothekenbanken hervorgegangen, als prominentestes Mitglied kann die 2009 unter Druck geratene Hypo Real Estate Bank AG genannt werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Daraufhin habe sich der Kursverlauf wieder stabilisiert und weise seit Anfang 2016 einen intakten Aufwärtstrendkanal auf, in dem es gelungen sei von 7,29 Euro auf ein Verlaufshoch von 15,50 Euro im Januar 2018 zuzulegen. Nur einige Tage später habe sich aber eine nicht unerwartete Korrekturbewegung eingestellt und die Notierungen zunächst auf die Horizontalunterstützung aus 2015 um 12,00 Euro abwärts gedrückt. Offenbar habe dies jedoch nicht ausgereicht, die Aktie habe Anfang Juli noch einmal einen Rücksetzer zurück auf 11,65 Euro hinnehmen müssen. Von dort an seien die Notierungen jedoch wieder merklich gen Norden geschossen und hätten bereits vor wenigen Tagen an die obere Trendkanalbegrenzung bestehend seit Anfang dieses Jahres zulegen können. Nun versuche das Wertpapier, einen nachhaltigen Ausbruch darüber zu vollziehen und könnte bei gleichbleibender Dynamik schon bald einen Erfolg für sich verbuchen, an denen auch Investoren teilhaben könnten.Aktuell lege das Wertpapier der Deutschen Pfandbriefbank über die Hochs aus Anfang dieses Monats sowie die Marke von 13,50 Euro zu und könnte sogar noch heute ein klares Signal an weitere Käufer aussenden. Kursgewinne bis 13,92 Euro, darüber sogar bis 14,50 Euro kämen nicht überraschend und könnten noch in diesem Monat zustande kommen.Noch ist der Ausbruch nicht in trockenen Tüchern, entscheidend sind Tagesschlusskurse über 13,60 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 17.07.2018)Börsenplätze Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Deutsche Pfandbriefbank-Aktie:13,45 EUR -0,07% (17.07.2018, 14:13)