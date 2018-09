Digitalisierung sei aber nicht nur ein spezielles Anlagethema, sondern betreffe alle Branchen. Hier wünsche sich Koczwara bei so manchem Unternehmen etwas mehr Tatendrang. "Das nötige Kapital ist in der Regel vorhanden, deutsche Mittelständler sind im Durchschnitt relativ gering verschuldet, manche gar nicht. Es fehlt aber oft der Mut, für die Digitalisierung etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Die Unternehmer schauen lieber erst einmal, wie sich die Lage entwickelt", erläutere Koczwara. Die deutsche "Abwarte-Mentalität" berge allerdings durchaus Gefahren, wenn die Digitalisierung exponentiell an Fahrt gewinne. Auch die anstehende Implementierung des neuen Mobilfunkstandards 5G werde die Unternehmen vor Herausforderungen stellen und etwas Mut erfordern.



Kaum Auswirkungen auf den deutschen Mittelstand hingegen hätten nach Ansicht des Fondsmanagers die von den USA ausgelösten Handelskonflikte. Politische Themen würden Unternehmen und ihre Entwicklung letztlich kaum beeinflussen. Tatsächlich erhobene Strafzölle könnten Firmen grundsätzlich zwar schon belasten. Allerdings gebe es gerade in Deutschland viele Unternehmen, die Spezialanlagen oder spezielle Technologien produzieren würden, die in die Produktionslinien in der ganzen Welt, auch in den USA, integriert würden und helfen würden, die Produktivität zu steigern. "Strafzölle auf solche Produkte wären ein Schuss ins eigene Knie", sage Koczwara und sehe erhöhte Einfuhrgebühren als kein Thema, das den deutschen Mittelstand direkt betreffe. Eine Ausnahme wären Autozulieferer. "Die Automobilindustrie ist eine globale Branche. Die Einzelteile für die Fahrzeuge kommen aus der ganzen Welt. Die Amerikaner scheinen aber erkannt zu haben, dass Strafzölle in diesem Bereich auch verheerende Folgen für US-Unternehmen haben können", so der Merck-Finck-Experte.



Die deutschen "Spatenhersteller" im Visier



Unter den deutschen Mittelständlern möge der Fondsmanager besonders gerne Unternehmen, die anderen das Wachstum erst ermöglichen würden. Oder bildlich ausgedrückt: "Wir sind im Goldrausch, und alle kaufen die Goldminen, vernachlässigen aber die Spatenhersteller", so Koczwara. Zu solchen Unternehmen zähle er beispielsweise AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF). Das nordrhein-westfälische Unternehmen baue unter anderem Maschinen, die VCSEL-Sensoren produzieren.



Solche Lichtsensoren würden im Rahmen der Gesichtserkennung eingesetzt und seien bereits im iPhone X genutzt worden. Auch das Geschäftsmodell von Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) aus Hamburg überzeuge Koczwara. Die einst für ihre Gabelstapler bekannte Firma biete heute auch Lösungen für automatisierte Hochregallager an und liefere damit eine wichtige Grundlage für das Wachstum des Online-Handels. Für digitalen Fortschritt im Gesundheitswesen sorge Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) und biete eine Automatisierung von vorklinischen Tests für die Pharmaindustrie.



Technologiewerte lasse Koczwara in seinem Portfolio ebenfalls nicht außen vor. "Diese sind zwar schon gut gelaufen. Es kann sich aber keiner leisten, bei Technologie nicht dabei zu sein. Ob die Werte heute tatsächlich schon zu teuer sind, werden die nächsten fünf Jahre zeigen." Als günstig bewertet und attraktiv erachte er hingegen viele klassische Industrietitel, deren Börsenkurse in diesem Jahr eher gelitten hätten, wie etwa Stabilus (ISIN: LU1066226637, WKN: A113Q5, Ticker-Symbol: STM) oder Wacker Neuson (ISIN: DE000WACK012, WKN: WACK01, Ticker-Symbol: WAC, NASDAQ OTC-Symbol: WKRCF).



Koczwara sei weiterhin sehr zuversichtlich für deutsche Small und Mid Caps. "Der Aufwärtstrend kann durchaus über den normalen wirtschaftlichen Zyklus hinaus anhalten. Denn viele strukturelle Wachstumstrends, an denen der deutsche Mittelstand aktiv mitwirkt, wie Digitalisierung, Online-Handel und Logistik, E-Mobilität oder Cloud Computing stehen gerade erst am Anfang." (11.09.2018/ac/a/m)





