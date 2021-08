Tradegate-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 110.065 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 13.589 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa: Gegenbewegung im mittelfristigen Abwärtstrend - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Lufthansa gibt am Mittwoch um 0,19% auf 8,85 Euro nach und notiert weiterhin in der Nähe des Jahrestiefs, das am vergangenen Freitag bei 8,42 Euro ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Im langfristigen Bild befinde sich der Kurs mitten in einer breiten Seitwärtsrange zwischen 7,00 und 12,30 Euro, sodass einiges passieren müsste, um daran etwas zu ändern. Mittelfristig wäre jedoch wieder mit mehr Optimismus zu rechnen, sobald die Aktie folgende Widerstände überwinde: 61,8% Retracement, obere Grenze des Trendkanals und lokale Hochs. Eine Fortsetzung des Abwärtstrends bleibe aktuell das Basisszenario. (News vom 25.08.2021)