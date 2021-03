ISIN Deutsche Lufthansa-Aktie:

DE0008232125



WKN Deutsche Lufthansa-Aktie:

823212



Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

LHA



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Deutsche Lufthansa-Aktie:

DLAKF



Kurzprofil Deutsche Lufthansa AG:



Die Lufthansa Group (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) ist ein weltweit operierender Luftverkehrskonzern. Mit 138.353 Mitarbeitern erzielte die Lufthansa Group im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von 36.424 Mio. EUR. Die Lufthansa Group setzt sich aus den Geschäftsfeldern Network Airlines, Eurowings sowie den Aviation Services zusammen. Zu den Aviation Services zählen die Geschäftsfelder Logistik, Technik, Catering sowie die Weiteren Gesellschaften und Konzernfunktionen. Letztere umfassen unter anderem die Lufthansa AirPlus, die Lufthansa Aviation Training sowie die IT-Gesellschaften. Alle Geschäftsfelder nehmen in ihren jeweiligen Branchen eine führende Rolle ein. (02.03.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Lufthansa: Aktie erreicht 1-Jahreshoch - AktiennewsDie Aktie der Deutschen Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) könnte am Dienstag die Wochengewinne ausbauen, nachdem der Kurs am Montag das Hoch vom Juni 2020 bei 12,54 Euro durchbrach, so die Experten von XTB.Der Bereich stimme mit dem 50% Retracement der Ende 2019 begonnenen Abwärtsbewegung überein, sodass die Hälfte der Verluste habe ausgeglichen werden können. Technisch gesehen könnte man von einem Befreiungsschlag sprechen, doch der 5-Perioden RSI signalisiere, dass der jüngste Aufwärtsimpuls bereits recht fortgeschritten sei. Auch wenn dies einen weiteren Anstieg nicht ausschließe, wären angesichts eines RSI-Wertes von über 90 einige Gewinnmitnahmen möglich.Börsenplätze Deutsche Lufthansa-Aktie:12,53 EUR -2,11% (02.03.2021, 11:46)Xetra-Aktienkurs Deutsche Lufthansa-Aktie:12,54 EUR -0,95% (02.03.2021, 11:32)