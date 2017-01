Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Plus beim Ölpreis (Sorte Brent, in EUR) im Jahresvergleich liegt aktuell bei gut 80%, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



In Deutschland habe die Energiekomponente einen Anteil an den gesamten Lebenshaltungsosten von circa 10,7%. Die Energiepreise bei den Konsumentenpreisen hätten schon im Dezember 2016 mit 2,5% erstmals seit Dezember 2013 wieder eine positive Jahresrate ausgewiesen und der weitere Anstieg sei vorgezeichnet. Vor allem die Energiepreise dürften dafür verantwortlich sein, dass die heimische Inflationsrate zum Jahresbeginn 2017 mit 2,1% die Marke von 2% überspringe. Auch im restlichen Jahresverlauf sollte nach Erachten der Analysten die Inflationsrate Werte in der Nähe der 2%-Marke ausweisen. Sie würden im Jahresdurchschnitt einen Zuwachs von 2,0% und 2018 ein Plus von 1,7% erwarten. Vor diesem Hintergrund dürfte sich die Diskussion, ob die EZB ihren sehr expansiven geldpolitischen Kurs das gesamte Jahr 2017 im Grundton weiter fortführen werde, noch intensivieren.



Zu beachten bleibe auch, dass in der Nacht zum Dienstag noch die Entscheidung der Bank of Japan über ihren geldpolitischen Kurs veröffentlicht werde. Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt erwarten keine Abänderung beim Leitzinsniveau. Das Zielniveau der Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen von Null dürfte auch bestätigt werden. Am frühen Dienstagmorgen erfolge dann noch die Publikation des französischen Wirtschaftswachstums im 4. Quartal 2016. Die Analysten würden einen BIP-Quartalsanstieg von 0,5% erwarten. Dies sollte aber nicht als Indikator eines robusten Wachstumsmomentums interpretiert werden, da dies nach zwei schwachen Werten wohl nur ein "Reboundeffekt" sein dürfte. Nach einem Zuwachs von 1,1% in 2016 würden die Analysten beim französischen BIP für 2017 lediglich mit einem Plus von 1,0% rechnen. (30.01.2017/ac/a/m)







