Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" meinen: Mittel- bis langfristig ist die Deutsche Konsum REIT-Aktie unverändert ein Kauf. 2020 habe das Papier beste Chancen, in den SDAX aufzusteigen. (Analyse vom 02.12.2019)



Börsenplätze Deutsche Konsum REIT-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Konsum REIT-Aktie:

15,85 EUR +2,26% (02.12.2019, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Konsum REIT-Aktie:

15,40 EUR -0,96% (02.12.2019, 08:08)



ISIN Deutsche Konsum REIT-Aktie:

DE000A14KRD3



WKN Deutsche Konsum REIT-Aktie:

A14KRD



Ticker-Symbol Deutsche Konsum REIT-Aktie:

DKG



Kurzprofil Deutsche Konsum REIT-AG:



Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG), Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt in der Bewirtschaftung und Entwicklung der Immobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Das ständig wachsende Gesamtportfolio der Deutsche Konsum umfasst derzeit 108 Einzelhandelsimmobilien mit einer annualisierten Miete von EUR 42 Mio.



Die Gesellschaft ist aufgrund ihres REIT-Status (Real Estate Investment Trust) von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt. (02.12.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Deutsche Konsum REIT-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie des Immobilienunternehmens Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3, WKN: A14KRD, Ticker-Symbol: DKG) mittel- bis langfristig unverändert ein Kauf.Die Deutsche Konsum REIT-AG habe inzwischen den Börsenwert von mehr als einer halben Mrd. Euro überschritten. Der Spezialist für deutsche Einzelhandelsimmobilien für Güter des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten sei im Dezember 2015 an der Börse gestartet. Innerhalb von lediglich vier Jahren sei es Firmenchef Rolf Elgeti gelungen, immense Werte für seine Anteilseigner zu schaffen. Beim damaligen Börsenstart habe die Kapitalisierung etwa 50 Mio. Euro betragen."Wir haben in den letzten Jahren viele Werte geschaffen, und unser Ziel ist es, unsere Größe weiter erheblich auszubauen. Je größer wir werden, desto mehr Werte können wir schaffen", so Elgeti im Gespräch mit der "Vorstandswoche". Über seine Obotritia Capital-Gruppe sei der CEO mit mehr als 30% an der Gesellschaft beteiligt. An einen Verkauf von Aktien denke Elgeti noch lange nicht. "Unser Markt für weiteres Wachstum ist riesig. Wir wollen uns als der Player für deutsche Fachmarktzentren etablieren. Ich will die Story in den nächsten fünf, wenn nicht sogar für die nächsten zehn Jahre intensiv weiter begleiten." Nachdem die halbe Mrd. Börsenwert erreicht worden sei, habe der CEO wenig Zweifel, dass die Deutsche Konsum früher oder später die Börsenmilliarde erreichen werde."Das wird angesichts unseres Wachstums und der weiterhin attraktiven Ankaufskonditionen nicht aufzuhalten sein", so Elgeti. Seine Vision sei es, dass die REIT irgendwann für größere Investoren aus USA und Asien attraktiv sein werde. "Spätestens dann wird sich auch unsere Bewertung ändern. Wir handeln derzeit bei einem FFO-Yield von ca. 7,5%. Wir erzielen reale Cashflows, haben 1A-Mieter und sind überhaupt nicht zyklisch. Ich kann derzeit auch keine Risiken für uns erkennen. Warum handeln wir irgendwann nicht bei einem Yield von 3 bis 4%? Aber selbst wenn wir in Richtung eines FFO-Yield von 5% handeln, ist der Hebel in unserer Aktie noch enorm. Wir arbeiten jeden Tag dafür, diese Diskrepanz zumindest zu verringern", so der CEO.Als Starthilfe für das Unternehmen habe im Jahr 2015 die Ausgabe von zwei Wandelanleihen gedient, die im Jahr 2025 in Aktien getauscht werden könnten. Wandelanleihe I habe ein Volumen von 7 Mio. Euro und könne in 7 Mio. Aktien gewandelt werden beim Preis von 1,04 Euro. Der Zinssatz liege bei 1%. Wandelanleihe II werde zu 1,35% verzinst bei einem Wandlungspreis von 4,03 Euro. Beide Papiere lägen bei einem deutschen institutionellen Investor. Würde die Wandlung bereits heute erfolgen, dann habe das Unternehmen einen riesigen Sprung bei der Kapitalisierung gemacht. Durch die Verwässerung errechne sich immerhin ein Börsenwert von rund 750 Mio. Euro. Eine vorzeitige Wandlung sei derzeit aber nicht vorgesehen. Insgesamt solle die Wandlung in 2025 gar nicht mehr sonderlich ins Gewicht fallen und damit die Verwässerung eher moderat.Im Geschäftsjahr 2018/2019, welches im September geendet habe, habe die Deutsche Konsum REIT-AG nach vorläufigen Zahlen einen Gewinn von 53,3 Mio. Euro erzielt, nach rund 31 Mio. Euro im Vorjahr. Dieser Anstieg resultiere aus einem deutlichen Anstieg des operativen Ergebnisses EBIT um 23,2 Mio. Euro sowie aus einem höheren Bewertungsergebnis von knapp 28 Mio. Euro. Die Mieterlöse hätten um fast 50% auf 42 Mio. Euro expandiert. Die FFOs seien noch schneller geklettert, und zwar um 55% auf 25,8 Mio. Euro. Für das Jahr 2019/2020 stelle Elgeti einen FFO von 34 bis 36 Mio. Euro in Aussicht. Die Dividende werde dann bei 55 Cent je Aktie erwartet.Die letzte Kapitalerhöhung habe im September 2019 stattgefunden. Insgesamt habe der Emissionserlös bei 31 Mio. Euro gelegen. 2 Mio. Aktien zum Preis von 15,50 Euro seien platziert worden. Mit dieser Kapitalerhöhung könne die Firma derzeit neue Objekte mit einem Volumen von 130 bis 150 Mio. Euro ankaufen. In 2019/2020 seien schon zwölf Immobilien im Ankaufsvolumen von 74 Mio. Euro eingesammelt worden. Die 134 Immobilien hätten aktuell einen Bilanzwert von mehr als 700 Mio. Euro. "Wir sind auch gut ins neue Jahr gestartet und haben schon einige Immobilien gekauft. Operativ entwickelt sich das Geschäft weiter stark. Wir können die Mietlaufzeiten erhöhen und sehen auch weiterhin Potenzial, die Mieten zu steigern. Unser Leerstand verringert sich ebenfalls. Zudem sinken unsere Finanzierungskosten, und wir können unverändert zu guten Bedingungen für ca. 10% kaufen. Alle Parameter deuten auf eine für uns ideale Welt hin", freue sich der CEO.Die Experten hätten die Aktie erstmals im Frühsommer 2016 bei Kursen um 6,50 Euro zum Kauf empfohlen. Weitere Kaufempfehlungen seien in 2018 bei Kursen um die Marke von 10 Euro gefolgt.