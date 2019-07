Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutschen Konjunkturindikatoren scheinen derzeit nur eine Richtung zu kennen: nach unten, so die Analysten der DekaBank.Ende Juli stehe der nächste Zinsentscheid der FED an. Im Vorfeld hierzu habe FED-Chef Powell bei der halbjährlichen Anhörung vor dem Bankenausschuss des Senats die Möglichkeit, seine aktuelle Einschätzung zur Geldpolitik darzulegen. Derzeit werde an den Kapitalmärkten ganz fest mit einer Leitzinssenkung im Juli um 25 Basispunkte gerechnet, und eine Senkung um 50 Basispunkte werde nicht ausgeschlossen. Hingegen hätten bis zuletzt führende FOMC-Mitglieder angedeutet, dass sie derzeit noch keine Notwendigkeit sehen würden, in der zweiten Jahreshälfte überhaupt an der Zinsschraube zu drehen. Sollte Powell weiterhin keine Leitzinssenkung im Juli präferieren, dann müsste er diesen Termin nutzen, um die Korrektur der Leitzinssenkungserwartungen einzuläuten.Anfang Mai habe US-Präsident Trump den bestehenden Strafzoll für chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. US-Dollar von 10 auf 25 Prozent erhöht. Die Wirkung in Form von höheren inländischen Preisen dürfte sich nun in der Inflationsrate zeigen. So gebe es für die US-Verbraucherpreise im Juni zwei gegenläufige Effekte: Die Energiepreise hätten sich in diesem Zeitraum schwächer als üblich entwickelt und würden dafür sorgen, dass der Preisanstieg gegenüber dem Vormonat nur gering sein werde und die Inflationsrate von 1,8% auf 1,7% falle. Klammere man Energie- und Nahrungsmittelpreise aus, dann dürften die Zolleffekte dazu beitragen, dass die sogenannte Kernrate relativ kräftig ansteige und deren Jahresteuerungsrate von 2,0% auf 2,1% zunehme. (05.07.2019/ac/a/m)