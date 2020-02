Wien (www.aktiencheck.de) - Nach dem regelrechten Absturz der deutschen Industriedaten im Dezember stand die Erwartung eines leichten BIP-Zuwachses im vierten Quartal auf wackeligen Beinen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Und in der Tat habe das Statistische Bundesamt am Freitag vermeldet, dass die deutsche Konjunktur zum Jahresschluss stagniert habe (Q3 sei leicht von 0,1% p.q. auf 0,2% p.q. nach oben revidiert worden). Angesichts der schwachen Daten nicht nur aber insbesondere aus der Industrie dürfte manch einer aber wohl aufgeatmet haben. Während die Exporte sowie Ausrüstinvestitionen Rückgänge verbucht hätten, habe sich die Dynamik beim privaten Konsum abgeschwächt. Positiv überrascht hätten hingegen die Bauinvestitionen. Die Aufmerksamkeit richte sich nun auf erste Q1-Daten, die im Zeichen des Coronavirus stünden.



Einen ersten Vorgeschmack darauf würden diese Woche (Fr.) die Industrie-PMIs (Dienstleistungs-PMIs sollten zumindest bis dato kaum betroffen sein) sowohl in der Eurozone als auch in den USA liefern. Aus den Vergleichen mit dem Hochkochen von SARS (2003) und der Schweinegrippe (2009) könne man keine belastbaren Rückschlüsse ziehen. Allerdings habe inzwischen China ein deutlich höheres Gewicht in der globalen Wirtschaft. In Summe hätten sich die Analysten der Raiffeisen Bank International AG entschieden, die PMI für das Verarbeitende Gewerbe deutlich verhaltener anzusetzen. Ohne dem Ausbrunch des Coronavirus hätten sie beispielsweise in Deutschland und der Eurozone einen deutlichen Anstieg der Industrie-PMIs angesetzt. Demgegenüber sollten sich die ZEW-Indikatoren (Di.) anders als vom Konsens erwartet kaum eingetrübt haben. Denn die ZEW-Erhebungen seien eng korreliert mit den Aktienmärkten. Diese hätten die wirtschaftlichen Konsequenzen bereits als vorübergehend abgehakt. (17.02.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.