Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das lange Warten auf gute Konjunkturdaten in Deutschland hat ein Ende, so die Analysten der DekaBank.Die von uns wegen der ungewöhnlich hohen Anzahl von Feier- und Brückentagen befürchtete schwache Entwicklung im Mai blieb aus, so die Analysten der DekaBank. Zu stark scheinen die im ersten Quartal aufgestauten Nachholeffekte gewesen zu sein, so die Analysten der DekaBank.Alles in allem stehe der Schätzer für das gesamtwirtschaftliche Wachstum im zweiten Quartal auf erfreulichen 0,5% im Vorquartalsvergleich (qoq). Gegenüber unserer derzeitigen Prognose von 0,4% qoq besteht damit sogar eine kleine Sicherheitsmarge, bevor die Juni-Daten in rund einem Monat veröffentlicht werden, so die Analysten der DekaBank. (09.07.2018/ac/a/m)