Die Lieferschwierigkeiten würden vorerst anhalten. Immerhin hätten sich die Lieferzeiten im Juli entsprechend der Einkaufsmanagerbefragung etwas verringert. Ob sich dies fortsetze, würden die Augustwerte in der Berichtswoche zeigen. Der Gesamtindex habe mit 65,9 Punkten in der Industrie und 61,8 im Dienstleistungsbereich bereits ein sehr hohes Niveau erreicht, von dem er im August etwas zurückgehen dürfte.



Für das ifo-Geschäftsklima seien die Aussichten ebenfalls nicht vielversprechend. So seien die ZEW-Erwartungen zuletzt deutlich gesunken. Die wieder stärkere Angst, dass die Delta-Variante des Coronavirus zu weiteren Schließungen von wichtigen asiatischen Handelshäfen oder auch zu Lockdowns führe, bremse die Stimmung. Weiterhin würden die Halbleiterengpässe in der Automobilindustrie belasten, sodass Toyota (ISIN JP3633400001/ WKN 853510) seine Produktionsplanungen drastisch habe reduzieren müssen. Die angekündigten weiteren Bahnstreiks würden die Situation hierzulande zusätzlich verschärfen. Die Furcht vor einer strafferen US-Geldpolitik habe zwar die Börsen gebremst, für die deutschen Unternehmen sei dies allerdings aktuell von untergeordneter Bedeutung.



Hingegen vergrößere die näher rückende Bundestagswahl die Verunsicherung über die zu erwartende Wirtschaftspolitik. Zurzeit sei kaum absehbar, wie eine neue Regierungskoalition aussehen werde. Für einige Industriebranchen sei dieses Bürgervotum wegen der künftigen Klimapolitik jedoch von entscheidender Bedeutung. Die ifo-Geschäftserwartungen dürften im August zum zweiten Mal in Folge zurückgehen und von der aktuellen Lage sei eher keine Kompensation zu erwarten, sodass das Münchener Barometer insgesamt im August sinken dürfte. (20.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Konjunktur befindet sich weiter in einem "verhinderten Boom", so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Das Verarbeitende Gewerbe habe seit dem Abebben der ersten Corona-Welle zwar eine Flut von Aufträgen erhalten, die sie allerdings nur sehr zögerlich abarbeiten könne. Logistikprobleme würden die bestehenden Materialknappheiten verschärfen. Damit sei der Auftragsbestand der Industrie seit Juni 2020 gestiegen und habe den höchsten Stand seit Einführung der Statistik 2015 erreicht. Dieses Dilemma werde sich vermutlich auch in den Detailzahlen zum Bruttoinlandsprodukt zeigen. Im zweiten Quartal sei die gesamtwirtschaftliche Leistung nur um 1,5% gegenüber den drei Monaten zuvor gestiegen, nach einem Minus von 2,1% zuvor. Exporte, Ausrüstungen und Bruttowertschöpfung der Industrie dürften eher schwach ausgefallen sein. Auch der Konsum sei zumindest im April noch von Lockdown-Maßnahmen betroffen gewesen.