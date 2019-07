Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während Konsum und Investitionen die deutsche Konjunktur auf Wachstumskurs halten, darbt der Außenhandel, so die Analysten der Helaba.



Im April seien die nominalen Exporte im Vorjahresvergleich sogar leicht ins Minus gerutscht. Allerdings sei ein Sondereffekt mitverantwortlich gewesen. Die Ausfuhren nach Großbritannien seien saisonbereinigt um über 20% gesunken. Der ursprünglich geplante Termin für den Austritt aus der EU vom März habe zuvor zu einem massiven Lageraufbau in Großbritannien geführt, von der auch die deutsche Exportwirtschaft profitiert habe. Dieser sei im April weggefallen. Allein dies habe bei dem hohen Exportanteil Großbritanniens von über 6% zu einem Ausfuhrminus von 1,3% geführt. Dieser Effekt sollte in den nächsten Monaten auslaufen. Hoffnungsträger der deutschen Wirtschaft bleibe Asien, neben China auch Japan, das mit 1,6% noch einen nur kleinen Anteil am deutschen Export aufweise. Das im Februar in Kraft getretene Freihandelsabkommen zwischen der EU und Japan dürfte den Handel weiter befördern. Die schwachen Auftragseingänge und Industrieumsätze würden jedoch auch für Mai noch keine positive Trendwende für den Außenhandel signalisieren. (05.07.2019/ac/a/m)



