Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrieproduktion hatte einen schlechten Start in das 4. Quartal und schrumpfte im Oktober um 0,5% gg. Vm., so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei scheinen die aus der Einführung des WLTP-Testzyklus resultierenden negativen Effekte auf die Automobilindustrie weiter anzuhalten, berichten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. So sei die Automobilproduktion um 0,5% gg. Vm. gefallen und liege weiter deutlich unter den vor einigen Monaten erreichten Hochständen. Insgesamt zeichne sich nach der Kontraktion der Industrieproduktion im 3. Quartal nur ein moderater Rebound im 4. Quartal 2018 ab. Bremsende Effekte auf das Verarbeitende Gewerbe würden auch von der nachlassenden globalen Nachfrage ausgehen. (10.12.2018/ac/a/m)





