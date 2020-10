Bonn (www.aktiencheck.de) - Auch zu Beginn des vierten Quartals zeigt sich im Euroraum weiterhin eine divergierende Entwicklung in der Industrie auf der einen und dem Dienstleistungssektor auf der anderen Seite, so die Analysten von Postbank Research.



Kaum überraschend habe sich die Stimmung der Dienstleister angesichts verschärfter Coronavirus-Maßnahmen im Oktober nochmals eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex für den Euroraum sei deutlich auf 46,2 Punkte gefallen. Obwohl die Stimmung auch bei deutschen Dienstleistern gesunken sei, liege hier der Index mit aktuell 48,9 Zählern aber immerhin nur knapp unterhalb der wichtigen 50er-Marke. Für eine positive Überraschung habe dagegen erneut die deutsche Industrie gesorgt, die auch von einer starken Erholung der Exporte profitiere. Nachdem sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe bereits im Vormonat stark verbessert habe, sei er nochmals nach oben gesprungen und habe mit 58 Punkten den höchsten Wert seit März 2018 erreicht. Anders als im Euroraum präsentiere sich in den USA im Oktober nicht nur das Verarbeitende Gewerbe, sondern auch der Servicesektor robust. Der Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe habe sich kräftig auf 56 Punkte erhöht, während das Stimmungsbarometer für das Verarbeitende Gewerbe leicht auf 53,3 Punkte habe zulegen können. Die Erholung der US-Wirtschaft scheine damit trotz anhaltend hoher Infektionszahlen intakt.



Per saldo hätten die guten Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie aber schwerer gewogen, so dass der US-Dollar am Freitag etwas gegenüber dem Euro nachgegeben habe. (26.10.2020/ac/a/m)



