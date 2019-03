Bonn (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Industrie ist bereits Anfang 2018 in eine Schwächephase eingetreten und die Analysten von Postbank Research sehen noch keine Anzeichen, dass diese kurzfristig überwunden werden könnte.Nachdem die deutschen Auftragseingänge (Do., 04.04., 08:00 Uhr) im Januar aber sehr kräftig um 2,6% im Vormonatsvergleich eingebrochen seien, sähen die Analysten hier für Februar ein gewisses Potenzial für einen positiven Rückprall. Da dieser aber innerhalb eines bestehenden Abwärtstrends erfolge, würden die Analysten nur von einem Zuwachs der Auftragseingänge um 0,3% im Vormonatsvergleich ausgehen. Dies sollte aber ausreichen, um die Jahresrate von -3,9% auf -3,1% zu hieven, weil es im Februar des Vorjahres einen deutlichen Rückgang gegeben habe.Die Trendaussagen zu den Aufträgen würden grundsätzlich auch für die deutsche Industrieproduktion gelten (Fr., 05.04., 08:00 Uhr). Da aber bei der Produktion der Rückgang im Januar mit -0,8% bei Weitem nicht so ausgeprägt gewesen sei wie bei den Aufträgen, sähen die Analysten kaum Potenzial für eine positive Gegenbewegung. Der negative Trend sollte sich damit durchsetzen. Die Analysten von Postbank Research erwarten für Februar einen Rückgang um 0,3% gegenüber dem Vormonat. Die Jahresrate sollte aber von -3,3% auf -2,2% zulegen. Sowohl bei der Produktion als auch bei den Aufträgen würden die Jahresraten damit zwar eindeutig auf eine sehr schwache Konjunktur hindeuten, aber gegen eine gesamtwirtschaftliche Rezession sprechen. (29.03.2019/ac/a/m)