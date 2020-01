Börsenplätze Deutsche Industrie REIT-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Industrie REIT AG:



Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) investiert nachhaltig in Light-Industrial-Immobilien in Deutschland. Light Industrial umfasst neben den Tätigkeiten der Lagerung und Distribution von Handelsgütern, auch deren Verwaltung und Produktion. Die Assetklasse besteht hauptsächlich aus mittleren- bis großen Industrie- und Gewerbeparkarealen. Die Flächen sind meist komplexer ausgerüstet als reine Logistikimmobilien und haben eine hohe lokale Relevanz.



Die Aktie notiert im regulierten Markt der Börse Berlin und im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Gesellschaft hat seit Anfang des Jahres 2018 den Status eines REIT ("real estate investment trust") und die damit verbundene Ertragssteuerbefreiung. (19.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Industrie REIT-AG-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Industrie REIT-AG (ISIN: DE000A2G9LL1, WKN: A2G9LL, Ticker-Symbol: JB7) unter die Lupe.Was Rolf Elgeti auch anfasse - es funktioniert. Vor ein paar Jahren habe er die Deutsche Konsum REIT und die die Deutsche Industrie REIT gegründet. Letztere besetze sehr erfolgreich eine lukrative Nische, entsprechend positiv seien die Geschäfts- und die Aktienkursentwicklung.Seit der Erstnotiz Ende 2017 sei der Kurs der Deutsche Industrie REIT-Aktie um 280% gestiegen. Die Anleger würden mittlerweile zwar einen hohen Aufschlag auf den Substanzwert der Gesellschaft zahlen. Es gebe aber ausreichend Gründe, die für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sprechen würden.Deutsche Industrie REIT investiere in sog. Light-Industrial-Immobilien in Deutschland. Das seien Gewerbeparks, Lagerhallen, Logistikimmobilien oder Produktionsstätten. Der Großteil der Mieter stamme aus den Bereichen Lager und Logistik und profitiere vom anhaltenden E-Commerce-Boom. Elgeti und seine Mitarbeiter würden sich hierbei auf Objekte an etablierten Standorten in guten Mikrolagen, mit solventen standorttreuen Mietern, in einem guten Zustand und mit einer Dealgröße zwischen einer und 50 Mio. Euro konzentrieren - und das alles bei einer Anfangsrendite von vorzugsweise über 10% (auf Basis der Ist-Mieten). Damit besetze Deutsche Industrie REIT eine Nische, die sich unterhalb der Anlagekriterien institutioneller Investoren und oberhalb des Interesses privater Investoren befinde. Das Wertschöpfungspotenzial für das Unternehmen ergebe sich nun einerseits aus einer Anhebung der Mieten, andererseits aus einer Steigerung des Bodenwerts."Mr. Immobilien" habe einmal einen Börsenwert von 1 Mrd. Euro als Ziel ausgegeben. Wer den ehrgeizigen Elgeti kenne, wisse, dass er erst Ruhe gebe, wenn er dies auch erreicht habe. Bleie die deutsche Konjunktur einigermaßen auf Kurs, dürfte es keine zwei Jahre dauern, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link