Bonn (www.aktiencheck.de) - Nicht nur der Auftragseingang in der deutschen Industrie (-25,8 Prozent), auch die Produktion ist mit einem Minus von 17,9 Prozent im Vormonatsvergleich zu Beginn des laufenden Quartals massiv eingebrochen, so die Analysten von Postbank Research.



Am heftigsten habe es den Output von Kapitalgütern (-35,3 Prozent) getroffen. Ein Grund hierfür sei die Investitionszurückhaltung der Unternehmen infolge der coronavirusbedingten Unsicherheit. Darüber hinaus umfasse diese Kategorie aber auch die besonders betroffene Automobilproduktion (-74,6 Prozent). Zahlen des Branchenverbands VDA für Mai würden zwar zeigen, dass im vergangenen Monat wieder 150.000 Fahrzeuge produziert worden seien. Das seien aber immer noch 66 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Weder die trotz fiskalischer Unterstützung nur moderat anziehende Binnennachfrage noch die Nachfrage aus dem überwiegend von der Pandemie noch stärker betroffenen Ausland würden derzeit für eine schnelle Erholung der deutschen Industrie sprechen. Etwas Hoffnung für die Autobauer mache immerhin die zeitlich vorgelagerte Erholung in China. Insgesamt sei aber zu befürchten, dass das Output-Level der gesamten Industrie in den kommenden zwei Jahren nicht wieder sein Vor-Krisenniveau erreichen werde.



Das Statistische Amt der Europäischen Union sollte bestätigen, dass das BIP der Eurozone bereits im ersten Quartal deutlich geschrumpft sei. Die erstmals veröffentlichten Detaildaten dürften die größten Belastungen bei privatem Verbrauch, Investitionen und Exporten zeigen. (09.06.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.