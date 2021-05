Börsenplätze Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

20,60 EUR +1,98% (19.05.2021, 11:39)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

20,40 EUR 0,00% (19.05.2021, 13:04)



ISIN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DE0005533400



WKN Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

553340



Ticker-Symbol Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie:

DGR



Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (19.05.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":In unserer News-Ausgabe vom Januar haben wir die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) (DGA-AG) bei Kursen um 16,70 Euro auf unsere Nebenwerteliste aufgenommen, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Mittlerweile notiere die Aktie bei fast 20 Euro und die jüngsten Meldungen seien so ansprechend, dass weitaus höhere Kurse vorstellbar erscheinen würden.Das Kerngeschäft der DGA-AG sei die Versteigerung von Immobilien in Deutschland. Das Unternehmen decke mit seinen fünf Tochtergesellschaften den gesamtdeutschen Markt auch online ab. Neben dem Maklergeschäft erhalte das Unternehmen auf die Verkaufserlöse (Objektumsatz) aus den Auktionen eine Courtage vom Käufer sowie gegebenenfalls eine weitere Courtage vom Verkäufer. Die DGA-AG verfüge über ein stabiles Einlieferer-Netzwerk sowie Rahmenverträge mit dem Bund und seinen Gesellschaften. Wie berichtet, sei 2020 ein Rekordjahr mit einem Objektumsatz von 142,75 Mio. Euro und einem Jahresüberschuss von 2 Mio. Euro gewesen.Und die erfreuliche Entwicklung setze sich 2021 nahtlos fort. Auf den kürzlich abgeschlossenen Frühjahrsauktionen seien insgesamt 306 Immobilien im Gegenwert von ca. 38 Mio. Euro versteigert bzw. im Maklerbereich verkauft worden. Gegenüber dem Vorjahr sei der Objektumsatz im ersten Quartal damit um rund 17,5% gestiegen. Die erzielten Netto-Einnahmen hätten mit rund 3,29 Mio. Euro etwa 3,5% über dem Vorjahresniveau gelegen. Den Aktionären werde vom Management eine Dividende in Höhe von 1,35 Euro je Aktie in Aussicht gestellt. Über diese Ausschüttung solle die Hauptversammlung am 25. Juni entscheiden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link