Kurzprofil Deutsche Grundstücksauktionen AG:



Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) ist eine Organisation von Live-Auktionen, auf denen Immobilien aller Art versteigert werden. Deutsche Grundstücksauktionen ist Marktführer in Deutschland bei privaten Immobilienauktionen. Der Großteil des Geschäftes erfolgt mit Wohn- und Gewerbeimmobilien in Berlin und den neuen Bundesländern. Einlieferer sind private und kommerzielle Eigentümer, öffentliche Hand, bundeseigene Gesellschaften, Kreditinstitute, Nachlasspfleger, Insolvenzverwalter, Wohnungsbaugesellschaften. Auf den erzielten Verkaufserlös ist eine Courtage von Käufer und Verkäufer zu zahlen. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat vier regionale Tochtergesellschaften und beschäftigt derzeit insgesamt 96 Mitarbeiter. (17.05.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Grundstücksauktionen-Aktienanalyse von der GBC AG:Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400, WKN: 553340, Ticker-Symbol: DGR) weiterhin zu kaufen.Die Deutsche Grundstücksauktionen AG habe das Geschäftsjahr 2020 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Der Objektumsatz habe sich auf rund 142,75 Mio. Euro (VJ: 100,11 Mio. Euro) erhöht und stelle somit einen neuen Rekordwert in der über 35-jährigen Unternehmensgeschichte dar. Selbst das bisherige Rekordjahr 2007 sei um mehr als 13,2% übertroffen worden. Darüber hinaus sei beim Objektumsatz zum sieben Mal in Folge die Marke von 100 Mio. Euro übertroffen worden.Analog zum Objektumsatz habe die Netto-Courtage im Jahr 2020 einen neuen Rekordwert in Höhe von 12,71 Mio. Euro (VJ: 10,07 Mio. Euro) erreicht und dadurch habe der Vorjahreswert deutlich um 26,3% übertroffen werden können. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie sei das erzielte Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr besonders positiv zu werten. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 sei für die DGA, bedingt durch die Einschränkungen, ein gewohnter Geschäftsablauf mit Präsenzveranstaltungen nicht mehr möglich gewesen. Dank den bereits seit Jahren durchgeführten Digitalisierungsmaßnahmen und etablierten Mechanismen zur Gebotsabgabe ohne Präsenz der Bieter, habe die DGA schnell auf die Corona-bedingten Einschränkungen reagieren und weiter erfolgreich Auktionen durchführen können.Der Ausbruch der Corona-Pandemie und deren unklaren Folgen habe u.a.an den Finanzmärkten eine erhöhte Unsicherheit verursacht. Bedingt durch die weitreichenden Einschränkungen und den unklaren finanziellen Folgen für Unternehmen, Arbeitnehmer und Investoren hätte sich diese Entwicklung auch auf dem Immobilienmarkt auswirken können. Die Nachfrage nach Immobilien sei aber trotz der schwer einschätzbaren Folgen weiter auf einem sehr hohen Niveau geblieben. Einerseits sei die Nachfrage nach sicheren und werterhaltenden Anlagealternativen zu Tagesgeldkonten oder Aktien weiterhin hoch, andererseits würden sich viele Menschen nach einem Jahr mit Reise- und Freiheitseinschränkungen einen eigenen Rückzugsort, wie einen eigenen Garten oder eine Wohnung mit Balkon wünschen.Vor dem Hintergrund, dass abschließend Folgen der Corona-Pandemie weiter nicht bekannt sind bzw. nur sehr schwer abzuschätzen seien, sei die Prognoseerstellung sehr schwierig. Zumal die bereinigte Netto-Courtage von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst werde. Besonders relevant sei, welche und wie viele Objekte eingeliefert würden und wie hoch die Nachfrage sei, um gute Steigerungen zu erzielen. Entsprechend gebe das Unternehmen für die gesamte Gruppe beim Objektumsatz eine sehr vorsichtige Prognose in Höhe von 112,7 Mio. Euro für das Jahr 2021 aus. Unter Berücksichtigung der Entwicklung im Jahr 2020 und der aktuellen Marktgegebenheiten, solle ein Objektumsatzanteil von rund 75 Mio. Euro (VJ: 84,9 Mio. Euro) von den Tochtergesellschaften erzielt werden.Durch die weiterhin gute Ausgangslage am Immobilienmarkt, der hervorragenden Marktposition der DGA und der Prognoseanhebung für die kommenden Jahre, haben Felix Haugg und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel von 23,00 auf 24,30 Euro erhöht und vergeben weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 17.05.2021)