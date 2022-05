Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie:



15,70 EUR +1,62% (20.05.2022)



15,63 EUR (20.05.2022)



DE0007480204



748020



DEQ



DUSCF



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. (23.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Ausgabe 21/2022, die gerade einmal eine Woche alt sei, habe "Der Aktionär" die Deutsche EuroShop als "spottbillig" zum Kauf empfohlen. Jetzt liege in Übernahmeangebot für den Shoppingcenter-Investor vor. Die Hercules BidCo GmbH aus München biete insgesamt 22,50 Euro je Aktie - ein Aufschlag von 44 Prozent.Die Bieterin sei ein Investment-Vehikel, hinter dem eine gemeinsame Holdinggesellschaft von dem Finanzinvestor Oaktree und Cura, dem Family Office der Familie Otto, stehe. Alexander Otto sei mit gut 20 Prozent bereits größter Einzelaktionär bei der DES. Der Übernahmepreis bewerte die Gesellschaft mit einem Eigenkapitalwert von rund 1,4 Milliarden Euro und entspreche einer Prämie von 44,0 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs der Aktie vom 20. Mai 2022.Wie die DES am Morgen mitgeteilt habe, unterliege das Angebot einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie und bestimmten weiteren üblichen Bedingungen. Dabei seien die Anteile an der DES eingerechnet, die bereits kontrolliert würden. Die Transaktion solle im dritten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Vorstand und Aufsichtsrat der DES würden das geplante Angebot unterstützen und seien der Ansicht, dass die Transaktion im Interesse des Unternehmens liege.Beim Fall der DES handle es sich nicht um eine klassische Übernahme. Hier gehe es eher darum, einen strategischen Investor ins Boot zu holen, mit dem die Chancen der Gesellschaft besser genutzt werden sollten.Wer der Empfehlung des "Aktionär" gefolgt ist, kann einen Teil der Gewinne mitnehmen, die Story der DES ist aber noch nicht zu Ende geschrieben, so Thomas Bergmann. (Analyse vom 23.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link