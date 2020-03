Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2020-03



9,65 EUR -15,57% (19.03.2020, 14:12)



DE0007480204



748020



DEQ



DUSCF



Die Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das SDAX-Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) unter die Lupe.Der Chart des Shopping-Center-Betreibers Deutsche EuroShop lasse einem Börsianer einen eiskalten Schauer über den Rücken laufen. Seit Ausbruch des Coronavirus habe das Unternehmen rund 60 Prozent an Börsenwert verloren. Es dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein, wann der SDAX-Konzern einstellig sei. Das Unternehmen versuche zu beruhigen, schaffe dies aber nicht.Patrick Kiss könne einem Leid tun. Der erfahrene IR-Manager der Deutsche EuroShop (DES) dürfte sich in diesen Wochen vor Anfragen kaum retten können. Nachdem der Online-Handel der DES schon lange zusetze, komme jetzt noch das Coronavirus hinzu. Die Aktie werde nur noch bei 9,75 Euro gehandelt, 75 Prozent weniger als zu Hochzeiten. Das Unternehmen reagiere und setze die Dividende aus.Wie die DES vor wenigen Minuten mitgeteilt habe, hätten im Geschäftsjahr 2019 alle Werte innerhalb bzw. oberhalb der prognostizierten Korridore gelegen. Da die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie nicht vorhersehbar seien, werde sicherheitshalber die Dividende ausgesetzt.Kiss habe schon vor wenigen Tagen eine Mitteilung veröffentlicht, in dem das Unternehmen auf die Corona-Problematik eingegangen sei. So seien nach Unternehmensangaben die Besucherfrequenzen in den 21 Shoppingcentern der DES bis zum 13. März 2020 um circa 15 Prozent gesunken. Das dürfte aber noch schlimmer werden, denn immer mehr Länder würden weitreichende Sicherheits- und Quarantänemaßnahmen zur Eindämmung der Virusausbreitung anordnen.Das Unternehmen habe aber darauf hingewiesen, dass die konservative Finanzstruktur in dieser außergewöhnlichen Situation einen soliden Handlungsspielraum ermögliche, um auf Herausforderungen schnell und flexibel reagieren zu können.Die DES-Aktie sei zurzeit ein Fass ohne Boden. Niemand könne sagen, wann die Welt zur Normalität zurückkehre. Die Shopping-Center des Unternehmens würden stark unter der Krise leiden und möglicherweise Mieter wegbrechen.Anleger sollten die Deutsche EuroShop-Aktie trotz des deutlich niedrigeren Kurses noch nicht kaufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.03.2020)