Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (16.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF).Das Hamburger Unternehmen habe im Auftaktquartal 2019 eine leichte Verbesserung des operativen Ergebnisses gezeigt, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die nicht unerheblichen Mehreinnahmen aus dem Steuerurteil des Bundesfinanzhofes seien eine positive Überraschung. Zudem stelle der Vorstand für 2020 eine weitere Verbesserung des FFO und eine Anhebung der Dividende in Aussicht.Michael Seufert, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche EuroShop-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 26,72 Euro bekräftigt. (Analyse vom 22.03.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Deutsche EuroShop AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Deutsche EuroShop-Aktie: