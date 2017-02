Tradegate-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:

Kurzprofil Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG:



Die Deutsche EuroShop AG (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das MDAX-Unternehmen ist zurzeit an 19 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u.a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Der Marktwert der überwiegend in Innenstädten liegenden Center beläuft sich auf 3,9 Mrd. Euro. (10.02.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche EuroShop-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shoppingcenter-Investors Deutsche EuroShop (ISIN: DE0007480204, WKN: 748020, Ticker-Symbol: DEQ, NASDAQ OTC-Symbol: DUSCF) charttechnisch unter die Lupe.Von der Zinsentwicklung könnte auch die Deutsche EuroShop-Aktie profitieren. Doch der Reihe nach: Seit April 2015 befinde sich das Papier im Korrekturmodus. Auf Basis des 38,2%-Fibonacci-Retracements des gesamten Hausseimpulses seit Herbst 2008 (36,13 EUR) bzw. der 200-Wochen-Linie (akt. bei 37,55 EUR) habe die Aktie sowohl im Februar als auch im Dezember vergangenen Jahres zwei wichtige Tiefpunkte ausgeprägt. Damit eröffne sich aktuell die Chance auf die Ausprägung eines klassischen Doppelbodens. Wenn man die Zeitebene auf Tagesbasis herunterbreche, dann gestalte sich das zweite Tief des Doppelbodens interessanterweise als inverse S-K-S-Formation.Um dem Bodenbildungsszenario allerdings Nachdruck zu verleihen, müsste der seit knapp zwei Jahren bestehende Korrekturtrend (akt. bei 40,48 EUR) überwunden werden. Der skizzierte Befreiungsschlag hätte doppelten Charme. Zum einen wäre dann die gesamte Verschnaufpause letztlich als (aufwärtstrend-)bestätigende Flagge zu interpretieren, zum anderen stünde im Erfolgsfall gleichzeitig die Rückkehr in den Basisaufwärtstrend seit 2008 (akt. bei 39,18 EUR) zu Buche. Um die vielversprechende Perspektive nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft nicht mehr unter die o. g. langfristige Glättung zu fallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche EuroShop-Aktie:38,505 EUR -0,21% (10.02.2017, 10:18)